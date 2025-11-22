A 10 días: así será el calendario de las Naviferias del IMA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A diez días para el inicio oficial de las Naviferias 2025, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) afinó detalles logísticos para el arranque de la venta de las cajas navideñas el próximo 2 de diciembre, un programa que este año incrementará su cobertura y busca llegar a más familias con alimentos a bajo costo.

El IMA ya ha iniciado con el armado de bolsas navideñas en Panamá y las provincias con apoyo de diferentes instituciones.

La canasta está compuesta de:

10 libras de arroz

1libra de sal

1libra de azúcar

Una lata de guandú

Un jamón picnic

El director del IMA, Nilo Murillo, confirmó que cada caja tendrá un valor de $15.00, esta canasta de productos cuyo precio real en el mercado asciende a $32.00, lo que representa un ahorro de $17.00 por familia debido al subsidio estatal.

Las Naviferias 2025 contemplan una inversión total de $12 millones, de los cuales $6 millones fueron para la compra del famoso jamón. En total, compraron 500 mil unidades de jamón, con una combinación de proveedores nacionales e industria local, con el fin de apoyar la producción panameña.

Murillo destacó que este año se ampliará significativamente la cobertura: se pasará de 89 Naviferias en 2024 a 123 en 2025, lo que permitirá atender a un mayor número de comunidades. “Es un alivio directo al bolsillo, sobre todo en diciembre”, afirmó.

Las jornadas arrancarán este 2 diciembre en Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (Chepo).

San Miguelito, uno de los puntos con mayor demanda —22 mil compradores en un solo día en 2024— tendrá su feria el 17 de diciembre, en la tienda del IMA en Pan de Azúcar. El calendario se extenderá hasta el 24 de diciembre, cuando la feria llegará a Kusapín y Santa Catalina, en la comarca Ngäbe-Buglé.

Las ventas se iniciarán diariamente entre 5:30 a.m. y 6:00 a.m., y se mantendrán hasta atender al último cliente. Las autoridades recalcaron que los compradores deberán llevar efectivo, cédula y una bolsa reutilizable.

Para garantizar transparencia, cada venta será verificada mediante código QR, que impide compras duplicadas y genera estadísticas en tiempo real.