A contrarreloj: planteles reciben mantenimiento antes del inicio escolar el próximo 2 de marzo

Con el inicio del año escolar en 3,102 centros educativos el próximo 2 de marzo, las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) aceleran los trabajos para completar el Programa de Mantenimiento de Verano 2026, que contempla la reparación de 820 escuelas.

El Plan de Mantenimiento de Verano 2026, que comenzó en septiembre del año pasado, inició con 740 escuelas; sin embargo, en el transcurso de las labores se sumaron más planteles que requerían reparaciones urgentes, como cambio de techos, trabajos de plomería y electricidad, pintura interna y externa, limpieza de terrenos, reparación de cercas y corte de maleza, entre otras acciones.

Según el director nacional de Mantenimiento del Meduca, Héctor Branca, el plan de mejoras en los centros educativos avanza a nivel nacional y el sistema está encaminado para el inicio del año escolar. El programa se extenderá hasta el 31 de marzo, priorizando las escuelas con mayores necesidades.

En total, se realizan intervenciones en 820 centros educativos a nivel nacional, superando la meta inicial de 740 planteles. A la fecha, 505 escuelas han culminado trabajos; más de 157 están en fase de ejecución y 158 en etapa de programación, lo que beneficia a 287,708 estudiantes en todo el país.

Previo al inicio del año escolar el próximo 2 de marzo en la Escuela República de Francia, en Cerro Batea en San Miguelito se realiza trabajos de pintura de todo el centro educativo. Foto : Elysée Fernández

A nivel nacional, el plan contempla la intervención de más de 800 escuelas, con un presupuesto aproximado de 1.8 millones de dólares. “Actualmente llevamos más de 500; esta semana (de Carnaval) estaremos llegando a casi 600 escuelas en las que hemos realizado trabajos específicos de mantenimiento, como techos, plomería y electricidad”, detalló Branca.

El funcionario señaló que el programa evolucionará hacia un esquema permanente. “Ya lo denominamos plan continuo de mantenimiento; no es algo que solamente se abarca en el verano”, afirmó, subrayando que la meta es evitar el deterioro progresivo de las instalaciones.

Por ejemplo, en la Escuela República de Francia, en Cerro Batea, San Miguelito, se realizan trabajos de pintura en todo el centro educativo. La directora del plantel, Aura Díaz, destacó que durante todo el año se ejecuta mantenimiento preventivo y que en verano se refuerzan los trabajos.

Díaz indicó que este año cambiaron el color tanto en los salones como en el exterior y han recibido apoyo para estas labores de personas privadas de libertad y de cuadrillas de la regional educativa de San Miguelito. En esta escuela estudian 1,054 estudiantes, con una planta docente de 54 maestros y 12 administrativos.

Mientras tanto, en el Centro Educativo María Ossa de Amador, el director del plantel, Saturnino Hernández, explicó que en esta escuela ya se han revisado los sistemas de electricidad y plomería, y que actualmente se encuentran en la fase final de ornato y pintura para recibir a los 550 estudiantes provenientes de comunidades cercanas a Parque Lefevre y Río Abajo.

Hernández señaló que el plantel cuenta con una infraestructura muy antigua, por lo que ha requerido apoyo de la cuadrilla de mantenimiento de la regional de Educación de Panamá Centro, así como de la Junta Comunal de Río Abajo.

En el CEBG María Ossa de Amador, en Parque Lefevre, se realizan trabajos de pintura de todo el centro educativo. Foto : Elysée Fernández

Menos de 30 escuelas no iniciarán clases en sus sedes

Pese a las intervenciones, las autoridades de Mantenimiento indicaron que menos de 30 planteles no podrán iniciar clases en sus sedes regulares debido a procesos de reconstrucción o reemplazo de infraestructuras antiguas.

“Actualmente tenemos identificadas menos de 30 colegios con esas características”, precisó Branca, en referencia a planteles que iniciarán en espacios alquilados o aulas modulares.

Entre los casos mencionados en la ciudad capital figuran la Escuela Elena Chávez de Pinate, ubicada en Juan Díaz; el Centro de Educación Básica General Gran Bretaña, en Pedregal; y el Instituto Alfredo Cantón, en San Miguelito, entre otros. En tanto, el Meduca aseguró que el Colegio José Remón Cantera sí podrá iniciar clases en sus instalaciones tras culminar trabajos recientes.

Colegio Alfredo Cantón, en el distrito de San Miguelito. Foto: Elysée Fernández

El ministerio reiteró que el objetivo es garantizar condiciones seguras y adecuadas para estudiantes y docentes desde el primer día de clases, priorizando la seguridad estructural y el bienestar de la comunidad educativa. Aunque algunos alumnos deberán adaptarse temporalmente a nuevas sedes, la entidad aseguró que las clases iniciarán con normalidad en todo el territorio nacional.

Se estima que el Meduca destina aproximadamente 21.3 millones de dólares al año al pago de alquileres de locales que albergan escuelas sin infraestructura adecuada.

En el caso de la Escuela República de Venezuela, ubicada en Calidonia, tras varios años en construcción, se estima que este año pueda entrar en funcionamiento. Este proyecto también incluye al Instituto Comercial Bolívar.

La Escuela República de Venezuela, podría ser habilitada este año escolar. Foto: Anel Asprilla

Áreas de difícil acceso, contra el reloj

Las labores de mantenimiento en comarcas y regiones apartadas se desarrollan con mayor complejidad logística debido a la topografía y la distancia, incluyendo Darién y el área este del país.

No obstante, en escuelas como el Centro Educativo Nuevo Edén, al norte de Donoso, en Coclé —zona de difícil acceso—, padres de familia reportan que aún no ha llegado la cuadrilla de mantenimiento.

En la escuela Cuba, en la comunidad de Nobadup, en Guna Yala, los padres decidieron construir aulas tipo rancho, ya que actualmente solo cuentan con cinco salones, insuficientes para la demanda estudiantil.

En ambos centros educativos los docentes, padres y estudiantes piden que la ministra de Educación, Lucy Molinar mire sus necesidades.

En la comarca Guna Yala hay 11 colegios programados para mantenimiento, de los cuales ocho han sido culminados. La comarca Ngäbe-Buglé contabiliza 128 planteles previstos, con 48 finalizados hasta la fecha. Por su parte, en Emberá-Wounaan se contemplan 24 intervenciones, de las cuales 12 ya han sido completadas.

En el resto de las regiones educativas también avanzan contra reloj. En Veraguas hay 44 planteles previstos, con 23 ya intervenidos; en Los Santos se han atendido más de 23 de los 38 programados.

En Bocas del Toro, de los 83 colegios previstos para intervención, 70 han sido atendidos. En Herrera se programaron 55 planteles y 40 ya registran ejecución de trabajos.

La provincia de Colón reporta 39 centros educativos intervenidos; en Chiriquí, de los 30 colegios contemplados, más de 20 presentan avances.

En Panamá Norte, de los 20 colegios proyectados, más de 15 avanzan en su ejecución.

En tanto, Darién registra 12 centros ejecutados de un total de 38 programados. En esta última provincia, las labores cuentan con el respaldo logístico del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), debido a las complejidades en el traslado de materiales hacia zonas de difícil acceso.

Mientras las labores avanzan con diversos mantenimientos preventivos y correctivos, las clases están por comenzar, faltando 10 días para el inicio del año lectivo 2026.

Previo al inicio del año escolar el próximo 2 de marzo avanzan los trabajos de mantenimiento en 820 centros educativos a nivel nacional, de un total de 3,102 escuelas que tiene el Meduca. Foto : Elysée Fernández