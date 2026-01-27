Panamá, 27 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mantenimiento

    A partir de las 9:00 p.m. de este martes hay cierre parcial en el puente de las Américas

    Henry Cárdenas P.
    A partir de las 9:00 p.m. de este martes hay cierre parcial en el puente de las Américas
    Los trabajos se realizarán en horario nocturno. Archivo

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que a partir de las 9:00 p.m. de este martes 27 de enero se realizará un cierre parcial en el puente de las Américas.

    De acuerdo con la entidad, el cierre parcial de un carril se debe a trabajos de reparación de rodadura de losa y, al mismo tiempo, se procederá con el retiro de las banderas que están en la estructura y que se encuentran deterioradas.

    Las labores de mantenimiento se extenderán hasta las 3:30 a.m.

    Los trabajos forman parte del proyecto “Mantenimiento y Evaluación del Puente de las Américas”.

    El MOP recomienda a los conductores atender las instrucciones del personal de seguridad vial, respetar la señalización colocada en el lugar y mantener la velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Leer más