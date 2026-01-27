A partir de las 9:00 p.m. de este martes hay cierre parcial en el puente de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que a partir de las 9:00 p.m. de este martes 27 de enero se realizará un cierre parcial en el puente de las Américas.

De acuerdo con la entidad, el cierre parcial de un carril se debe a trabajos de reparación de rodadura de losa y, al mismo tiempo, se procederá con el retiro de las banderas que están en la estructura y que se encuentran deterioradas.

Las labores de mantenimiento se extenderán hasta las 3:30 a.m.

Los trabajos forman parte del proyecto “Mantenimiento y Evaluación del Puente de las Américas”.

El MOP recomienda a los conductores atender las instrucciones del personal de seguridad vial, respetar la señalización colocada en el lugar y mantener la velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.