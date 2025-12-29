A partir del 1 de enero de 2026, Summit prohibirá plásticos desechables y foam

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir del 1 de enero de 2026, el Jardín Botánico Summit prohibirá el ingreso, uso, venta y entrega gratuita de botellas plásticas desechables y productos de poliestireno (foam), como vasos, platos y cubiertos, en cumplimiento de una resolución del Ministerio de Ambiente.

La medida responde a la Resolución No. DM-0496-2025, emitida el 30 de octubre de 2025, que establece esta restricción dentro de las áreas protegidas del país.

La administración de Summit informó que la disposición forma parte de las acciones orientadas a la protección ambiental y la reducción de residuos.

Summit se encuentra dentro del Parque Nacional Soberanía y de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, por lo que integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Esta condición obliga a la aplicación de las normativas ambientales vigentes, con el objetivo de preservar los ecosistemas y garantizar su conservación para las futuras generaciones.

La administración del parque señaló que, como centro de conservación, investigación y educación ambiental, buscan fortalecer la conciencia ambiental entre sus visitantes, promoviendo prácticas responsables que contribuyan al cuidado de la biodiversidad y a la disminución del impacto ambiental generado por los desechos sólidos.