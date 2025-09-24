AAUD alerta que presupuesto recomendado para 2026 no cubrirá operación y mejoras del relleno sanitario

Exclusivo Suscriptores

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026. La institución solicitó $93,279,578 millones, pero el presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es de $66,014,547 millones, es decir, $27,265,031 dólares menos.

Ovil Moreno, administrador general de la AAUD, advirtió que el presupuesto recomendado no será suficiente para garantizar la recolección de desechos en la capital ni el manejo del relleno sanitario de cerro Patacón. “Este presupuesto fue elaborado con responsabilidad y preocupación, pero tal como está recomendado, no cubrirá todas las necesidades de la institución, lo que nos obligará nuevamente a solicitar traslados de partidas”, señaló.

Ante este panorama, la administración de la AAUD solicitó a la Comisión que reconsidere el presupuesto recomendado. Para funcionamiento se destinarán $51,914,547 millones, mientras que $14,100,000 millones se destinarán a inversión.

Moreno destacó que uno de los temas más sensibles es el recurso humano, ya que la institución cuenta con trabajadores con más de 10 años de servicio en posiciones eventuales, quienes no son sujetos de crédito y no pueden aspirar a comprar una vivienda.

La AAUD señaló que su labor es continua, con operaciones que se extienden hasta la medianoche en zonas como el Casco Antiguo, y con hasta cuatro recolecciones diarias en algunos puntos de la ciudad. “Nuestro personal está comprometido, pero necesitamos un presupuesto acorde para seguir cumpliendo con esta misión”, enfatizó Moreno.

Además el personal de la institución requiere equipos de protección para realizar sus labores de forma segura. Sin embargo, el presupuesto asignado para este rubro es insuficiente para cubrir a los 2,472 funcionarios que actualmente trabajan en la entidad, de los cuales 2,260 son permanentes y 212 transitorios. Del total, 1,941 trabajan en operaciones y 531 en funciones administrativas.

Se destacó que una parte del personal enfrenta condiciones de salud críticas: 226 funcionarios presentan enfermedades graves, incluyendo casos de ceguera, invalidez, amputaciones y problemas lumbares, resultado de años de trabajo levantando desechos. Pese a sus limitaciones, muchos prefieren seguir trabajando por necesidad económica.

Además, la institución enfrenta otros compromisos financieros, como el arrendamiento del estacionamiento que utiliza su sede —propiedad de la Caja de Seguro Social— y el pago anual de $183,987.72 millones en seguros, que cubren tanto a funcionarios administrativos y operativos, como a la flota de 207 vehículos.

La AAUD también advirtió que existe una morosidad acumulada de $116.1 millones en los sectores residencial, comercial y gubernamental. La actual moratoria, que vence el 31 de octubre, ha permitido recaudar más de 2 millones de dólares, cifra superior a los períodos sin incentivos de pago.

Solicitan traslado para el relleno sanitario

La visita de la AAUD a la Comisión de Presupuesto también se realizó para solicitar el traslado de dos partidas presupuestarias por un total de 1,917,346 dólares, destinadas a cubrir primas de antigüedad pendientes y realizar mejoras en el relleno sanitario del cerro Patacón.

El primer traslado, por $417,346.00, busca cubrir primas acumuladas desde 2012 hasta 2018 para 160 personas, incluyendo exfuncionarios fallecidos cuyas familias tienen derecho a recibir estos pagos. Actualmente quedan pendientes 524 pagos de primas de antigüedad correspondientes a los años 2020 a 2025.

El segundo traslado, por $1,5 millones, se destinará a obras esenciales en el relleno sanitario de cerro Patacón y a cubrir parte del servicio de recolección de basura en Panamá norte, que se factura por tonelada.

Entre los proyectos pendientes para el relleno sanitario se incluyen la construcción de una nueva tina de vertido, el mejoramiento del sistema de captación de lixiviados y la captura del metano generado por la descomposición de los residuos.

Hasta septiembre de este año, la AAUD adeuda aproximadamente $6,2 millones por la operación diaria y la recolección de desechos. Sin embargo, lo que más preocupa a la institución es que en el presupuesto de 2026 no se contempla dinero para amortizar esa deuda.

El manejo diario del relleno sanitario se realiza desde las 6:00 a.m. hasta la medianoche. Por día reciben más de 3 mil toneladas de basura entre los distritos de Panamá y San Miguelito.