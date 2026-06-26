AAUD convoca nueva licitación por $36.7 millones para la recolección de desechos en Panamá este

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Luego de que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas declarara desierta la licitación anterior, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) convocó un nuevo acto público para contratar el servicio de recolección de desechos en el sector de Panamá este.

La licitación busca contratar, por un período de siete años, los servicios de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos sólidos en la Zona 4 del distrito de Panamá.

La contratación contempla la prestación integral del servicio en los corregimientos de Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, Las Garzas, San Martín, Pacora y 24 de Diciembre, con el objetivo de fortalecer la limpieza urbana y mejorar las condiciones de salubridad pública.

De acuerdo con el pliego de cargos, publicado en Panamá Compra, el contrato tendrá una duración de 84 meses, mientras que su vigencia será de 86 meses. El servicio comprende la recolección, el barrido, la limpieza y el transporte de residuos sólidos urbanos, comerciales y domiciliarios hasta el relleno sanitario de cerro Patacón.

El precio de referencia de la contratación asciende a 36.8 millones de dólares, para la atención de aproximadamente 767,100 toneladas de residuos durante la ejecución del contrato.

La AAUD informó que el proceso se desarrollará de forma electrónica a través del portal Panamá Compra. La reunión previa y de homologación se realizará de manera virtual el 30 de junio de 2026, mientras que la presentación de propuestas está programada para el 24 de julio de 2026, entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m.

El pliego de cargos establece que las empresas interesadas deberán demostrar solvencia económica, capacidad técnica y experiencia en la prestación de servicios de recolección y manejo de residuos sólidos, además de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas.

Como parte del proyecto, el contratista deberá garantizar una logística eficiente para la recolección y el transporte de los desechos, mantener una flota operativa disponible y aplicar mecanismos de monitoreo que permitan asegurar la continuidad y la calidad del servicio.

Dos zonas ya fueron adjudicadas

En su momento, el director de la AAUD, Ovil Moreno, informó que, de las cuatro zonas en que se divide el distrito de Panamá, la Zona 1 es atendida directamente por la Autoridad de Aseo, mientras que las zonas 2, 3 y 4 son contratadas mediante licitación pública.

La Zona 1 comprende el centro de la ciudad y los corregimientos de San Felipe, Calidonia, Santa Ana, Curundú, El Chorrillo y Ancón.

La Zona 2 abarca sectores como San Francisco, Coco del Mar, Río Abajo, Pueblo Nuevo, Betania, Parque Lefevre y Juan Díaz. Este contrato ya fue adjudicado al Consorcio Istmo Green por 46.3 millones de dólares.

Por su parte, la Zona 3 comprende Panamá Norte, incluyendo Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba Campos y Caimitillo. Este contrato fue adjudicado al Consorcio Aseo Total por 39.3 millones de dólares.