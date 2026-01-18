AAUD inicia reemplazo de cajas de basura en San Miguelito tras salida de Revisalud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La AAUD reemplaza las cajas de basura de Revisalud en San Miguelito y asume el servicio de aseo, mientras descarta una adenda y enfrenta una transición marcada por tensiones políticas.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) inició el reemplazo de las cajas de recolección de basura que utilizaba la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud) en el sector de Mano de Piedra, en el distrito de San Miguelito, como parte del proceso mediante el cual el Estado asume de forma directa el servicio de aseo en esta zona del país.

El director de la AAUD, Ovil Moreno, explicó que en esta comunidad Revisalud mantenía 30 cajas de recolección, las cuales están siendo sustituidas por 50 nuevas, incluyendo puntos donde antes no existían recipientes para la disposición de desechos. Según detalló, las cajas instaladas son alquiladas y forman parte de un plan operativo que ya se encuentra definido.

“Ya tenemos el plan completamente estructurado y lo daremos a conocer en los próximos días. El lunes estaremos distribuyendo en los medios las rutas y frecuencias de recolección”, indicó Moreno, al tiempo que reiteró que la AAUD asumirá el servicio en San Miguelito por el tiempo que sea necesario.

El funcionario descartó de manera categórica la posibilidad de una adenda contractual con Revisalud, cuyo contrato venció tras más de dos décadas de operación en el distrito, en medio de cuestionamientos por deficiencias en la cobertura del servicio, sanciones sanitarias y cobros millonarios.

Aseguró, además, que la recolección de desechos en la ciudad capital no se verá afectada por la atención que se brinda a San Miguelito y adelantó que en este distrito se pondrán en marcha operativos especiales para la recolección de enseres y desechos voluminosos.

El secretario de Metas del Gobierno, José Ramón Icaza, junto al director de la AAUD, Ovil Moreno. Cortesía.

Estructuración de un presupuesto

Por su parte, el secretario de Metas del Gobierno, José Ramón Icaza, informó que se está desarrollando un trabajo interinstitucional para enfrentar la crisis de la basura en San Miguelito. “Vamos a ampliar el número de cajas para ordenar progresivamente la disposición de los desechos”, afirmó.

Icaza detalló que el costo de la recolección durante los primeros 17 días de enero supera los 700 mil dólares, por lo que se trabaja en la estructuración de un presupuesto que garantice los recursos necesarios para que la AAUD pueda continuar prestando el servicio sin contratiempos.

Desde mañana 19 de enero, la AAUD asumirá formalmente la recolección de basura en San Miguelito, tras una decisión del Consejo de Gabinete, sin que hasta el momento se haya definido una fecha de finalización de esta intervención estatal.

La medida, sin embargo, no ha estado exenta de controversia. La transición del servicio ha generado un cruce de señalamientos entre la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y miembros del Ejecutivo, entre ellos el contralor general, Anel Flores, y el presidente de la República, José Raúl Mulino.

En ese contexto, Hernández presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de nulidad contra la resolución que faculta a la AAUD a asumir la recolección de basura en el distrito, alegando posibles irregularidades en el procedimiento.

Mientras el debate político y legal continúa, las autoridades aseguran que el objetivo inmediato es garantizar la continuidad del servicio y evitar una nueva crisis sanitaria en uno de los distritos más poblados del país.