AAUD pide seguro médico privado para trabajadores de aseo tras accidente

La creación de un seguro médico privado para los trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) fue solicitada a los diputados por administrador de la entidad, Ovil Moreno. La petición fue presentada por Moreno durante la sustentación de la memoria anual ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, tras el grave accidente que dejó a dos funcionarias del equipo de barrido con heridas de consideración.

Moreno recordó el accidente registrado el pasado 5 de marzo, cuando un autobús atropelló a Yadira Pinto y Eusebia “Cheva” de Suárez, dos trabajadoras de aseo que cumplían su jornada laboral.

En el caso de Pinto, sufrió una fuerte herida en la cabeza que requirió 13 puntos de sutura y posteriormente fue dada de alta. Sin embargo, la situación de “Cheva” de Suárez es crítica, ya que permanece en coma desde el día del accidente, además de haber sufrido dos infartos y dos episodios de isquemia, según relataron sus familiares.

Ante este panorama, Moreno pidió a los diputados respaldar una iniciativa que garantice una atención médica más rápida y digna para el personal de aseo, quienes —afirmó— enfrentan riesgos constantes en las calles.

“El personal de la Autoridad de Aseo sale a la calle todos los días, como los policías. Ellos limpian la ciudad desde la madrugada para que Panamá amanezca limpia y muchas veces quedan expuestos a conductores que circulan a alta velocidad sin tomar precauciones”, indicó Moreno.

El funcionario insistió en que la tragedia debe servir para pasar de la lamentación a la acción, de manera que se establezcan mecanismos de protección para los trabajadores que diariamente se encargan de la recolección de desechos y del mantenimiento de la limpieza en la ciudad.

Durante la sustentación también presentó avances de la gestión de la institución, entre ellos una ejecución presupuestaria del 90% en funcionamiento y del 83% en inversión, así como recaudaciones por 85 millones de dólares en tasas de aseo durante el último año, recursos que —aseguró— se reinvierten en mejorar el servicio y las condiciones laborales del personal.

El año pasado, el presupuesto de la AAUD fue de $64.6 millones, de los cuales $51.9 millones se destinaron a funcionamiento y $12.7 millones a inversión.

Con respecto a la recolección de desechos en 2025, la AAUD recolectó más de 500 mil toneladas de basura, cifra que supera las 800 mil toneladas si se suman los residuos recogidos por empresas privadas que operan bajo la regulación de la entidad.

En cuanto al vertedero de cerro Patacón, Moreno resaltó las mejoras operativas en el relleno sanitario, donde actualmente operan más de 50 equipos pesados en tres turnos diarios, desde las 6:00 a.m. hasta horas de la noche.

Los diputados, Yarelis Rodríguez y Lenin Ulate, presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional inspeccionaron junto con el administrador General de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno Marín, el vertedero de Cerro Patacón en septiembre del año pasado. Foto: Elysée Fernández

Según explicó, durante el último año se han compactado, terraceado y confinado más de 150 mil metros cuadrados de desechos, una técnica que permite reducir la producción de lixiviados —líquidos contaminantes generados por la descomposición de la basura— al limitar la entrada de oxígeno en los residuos.

Agregó que la entidad avanza en la creación de un área de compostaje de 16 mil metros cuadrados, destinada a procesar residuos orgánicos y convertirlos en abono, además de un plan para procesar y valorizar las llantas usadas, ya que se estima que en el relleno sanitario hay entre 10 y 11 millones de neumáticos enterrados.

Finalmente, el administrador de la AAUD señaló que realiza inspecciones periódicas en los vertederos de Herrera y Los Santos, con la meta de que los 14 municipios de la región eliminen progresivamente los botaderos a cielo abierto y adopten modelos de manejo más controlados, similares a los utilizados en otros países.