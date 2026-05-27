AAUD volverá a licitar recolección de basura en Panamá este, luego de ser declarada desierta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad de Aseo adjudicó dos contratos para la recolección de basura en la ciudad capital, por un monto superior a los 85 millones de dólares, no obstante, el sector de Panamá este fue declarado desierto.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) anunció que prepara una nueva licitación para el servicio de recolección de basura en el sector de Panamá este, luego de que un reclamo llegara al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, el cual ratificó la decisión de declarar desierto ese proceso.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, informó que ya fueron adjudicados dos de los cuatro sectores en los que fue dividida la ciudad de Panamá para implementar el nuevo modelo de recolección de desechos.

“El nuevo sistema establecerá contratos con mayores exigencias operativas y mecanismos de fiscalización”, indicó.

No obstante, los dos contratos adjudicados por la Autoridad de Aseo, que suman más de 85 millones de dólares, aún están pendientes del refrendo de la Contraloría General de la República.

Según Moreno, la primera zona corresponde al centro de la capital, incluyendo San Felipe, Calidonia, Santa Ana, Curundú, El Chorrillo y Ancón, y continuará siendo atendida directamente por la AAUD mediante una flota de 53 camiones.

La segunda zona comprende sectores como San Francisco, Coco del Mar, Río Abajo, Pueblo Nuevo, Betania, Parque Lefevre y Juan Díaz. Este contrato fue adjudicado al Consorcio Ismo Green por un monto de 46.3 millones de dólares.

Mientras tanto, la tercera zona abarca Panamá Norte, incluyendo Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo. Este contrato fue adjudicado al Consorcio Aseo Total por 39.3 millones de dólares.

En tanto, la cuarta zona, que incluye Tocumen, 24 de Diciembre, Pacora y Mañanitas, entre otras áreas de Panamá Este, fue declarada desierta y será nuevamente licitada, indicó el administrador de la AAUD.

Según la entidad, los nuevos contratos incorporan criterios más estrictos de limpieza y supervisión. Las empresas no solo deberán recoger las bolsas de basura, sino también barrer y limpiar las áreas donde se ubican los tanques y tinaqueras, para evitar la acumulación de residuos.

Además, las compañías deberán instalar centros de monitoreo conectados con la AAUD para verificar el cumplimiento de las rutas y frecuencias establecidas. Los contratos también contemplan sanciones por incumplimientos, como abandonar rutas o no lavar adecuadamente los camiones recolectores.

Estos contratos tendrán una duración de seis años para la zona dos y siete años para la zona tres, una vez se emita la orden de proceder.

Conversaciones con Corea y Japón para cerro Patacón

Con respecto a cerro Patacón, la AAUD informó que mantiene conversaciones con representantes de Corea y Japón interesados en aportar tecnología y experiencia para desarrollar una solución integral al manejo de los desechos sólidos en Panamá.

Actualmente, al vertedero de cerro Patacón llegan diariamente entre 2,400 y 2,500 toneladas de basura provenientes del distrito capital y San Miguelito.

Un operativo r por la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA) del Ministerio de Ambiente, en zonas aledañas al relleno sanitario de Cerro Patacón, permitió la aprehensión de cinco personas y la retención de dos camiones tipo volquete, sorprendidos mientras realizaban quema y disposición ilegal de desechos. Cortesía

Según Moreno, ambos gobiernos manifestaron al presidente de la República su interés en apoyar a Panamá con tecnología y experiencia en el manejo integral de residuos. Explicó que tanto Corea como Japón comenzaron a desarrollar legislación y soluciones en esta materia desde la década de 1990.

Sobre cuándo podrían estar listas las propuestas, indicó que actualmente se mantienen reuniones técnicas y diplomáticas para evaluar las alternativas.

“Tenemos un equipo institucional en el que participan la Cancillería, la Secretaría de Metas y asesores de la Presidencia. También nos estamos reuniendo con los embajadores de ambos países y con empresas interesadas”, explicó.

Añadió que las autoridades panameñas ya compartieron información sobre la situación real de cerro Patacón, con el objetivo de que las propuestas contemplen una solución integral para el manejo de los desechos.

“Ellos nos han enviado información y nosotros también les hemos solicitado algunos datos adicionales. Estamos en ese intercambio técnico para determinar cuál sería la mejor solución para cerro Patacón”, señaló.