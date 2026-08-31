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    Nuevos directivos

    Absel Navarro toma posesión como rector de la Unachi

    Henry Cárdenas P.
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    Absel Navarro toma posesión como rector de la Unachi
    Absel Navarro, rector de la Unachi.

    Absel Navarro tomó posesión como rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) este lunes 31 de agosto, para el período 2026-2028.

    Navarro asume el cargo en sustitución de Pedro González, rector interino desde la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas, quien estuvo al frente de la institución durante 13 años.

    El equipo que acompaña a Navarro está integrado por Kathia Acosta, en la Vicerrectoría Académica; Jorge Pino, en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado; Belkis Quiroz, en la Vicerrectoría Administrativa; Edwin Samudio, en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles; Jorge López, en la Vicerrectoría de Extensión, y Manuel Sevilla, como secretario general.

    Los nuevos directivos de la universidad tienen como objetivo recuperar la imagen y la credibilidad de la institución después de una administración marcada por cuestionamientos.

    El acto se llevó a cabo en el gimnasio universitario Rolando Smith y contó con la participación de autoridades, docentes, administrativos, estudiantes, invitados especiales y público en general.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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