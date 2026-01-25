Academia Panameña de Medicina y Cirugía tiene nuevo presidente y académicos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Academia Panameña de Medicina y Cirugía (APMC), fundada formalmente en enero de 1949, inicia una nueva etapa con la toma de posesión de su nueva directiva. La institución, que cuenta con 77 años de trayectoria, tuvo como primer presidente al Dr. Antonio González Revilla.

El médico Paulino Vigil De Gracia asumió el pasado 23 de enero la presidencia de la Academia, luego de haber sido elegido vicepresidente en enero de 2023. Vigil de Gracia señaló que este nombramiento representa un gran honor y una enorme responsabilidad, así como una oportunidad para continuar aportando al país desde la medicina y la academia, siguiendo el legado de los ilustres médicos panameños que han dirigido esta corporación.

Junto a Vigil de Gracia, se integran como miembros de la Academia los médicos el pediatra Pedro Vargas y el neumólogo Bruno Hammerschlag quienes formarán parte de esta nueva etapa institucional.

La APMC tiene como objetivo fomentar el estudio, progreso y divulgación de las ciencias médicas y biológicas, promoviendo la investigación y el mejoramiento de la salud pública, destacando el uso de la Revista Médica de Panamá.