Acceso a patógenos y beneficios: avances y desacuerdos en las negociaciones de la OMS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Organización Mundial de la Salud realizará a finales de marzo una nueva ronda de negociaciones entre Estados Miembros para avanzar en el anexo PABS, clave para mejorar el intercambio de patógenos y garantizar acceso equitativo a herramientas contra futuras pandemias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que a finales de marzo se realizará una nueva ronda de negociaciones para avanzar en la definición del anexo de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS), considerado uno de los componentes más sensibles del Acuerdo internacional sobre pandemias.

Según la organización, esta reunión será clave para que los Estados Miembros continúen las discusiones técnicas y políticas necesarias para cerrar brechas en el texto antes de presentar avances ante la Asamblea Mundial de la Salud, prevista para mayo.

El anexo PABS busca establecer un mecanismo que permita compartir de forma rápida información sobre patógenos con potencial pandémico, incluidos materiales biológicos y datos de secuencias genéticas, con el objetivo de acelerar el desarrollo de herramientas de respuesta como vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas.

Al mismo tiempo, el sistema pretende asegurar que los beneficios derivados de ese intercambio se distribuyan de forma justa y equitativa entre los países, una preocupación que cobró relevancia durante la pandemia de covid-19, cuando se evidenciaron desigualdades en el acceso a vacunas y otros insumos médicos.

La convocatoria de esta nueva reunión se produce después de que el Grupo de Trabajo Intergubernamental —creado por la Asamblea Mundial de la Salud para negociar el anexo— concluyera en febrero una quinta ronda de conversaciones con avances, pero también con desacuerdos en algunos puntos técnicos.

En ese sentido, el copresidente del grupo, el embajador de Brasil Tovar da Silva Nunes, señaló que los países han reiterado su compromiso de finalizar el anexo y que ahora existe una visión más clara para simplificar el texto mientras continúan las consultas sobre los temas más polémicos.

En la misma línea, el copresidente Matthew Harpur, del Reino Unido, reconoció que aún persisten diferencias importantes, aunque destacó que los Estados Miembros son conscientes de la importancia de alcanzar un acuerdo.

Para la OMS, el anexo PABS es una pieza fundamental del Acuerdo sobre Pandemias, un instrumento jurídicamente vinculante que busca fortalecer la cooperación internacional y mejorar la preparación frente a futuras emergencias sanitarias.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Foto/EFE

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha subrayado que mantener un multilateralismo sólido será esencial para enfrentar futuras crisis sanitarias y expresó confianza en que las negociaciones puedan avanzar a tiempo para su discusión en mayo.

La reunión prevista para finales de marzo será, por tanto, un momento decisivo para determinar si los países logran acercar posiciones en uno de los temas más complejos del nuevo marco global para la prevención y respuesta ante pandemias.