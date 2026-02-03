Accidente con grúa provoca cierre de Calle 50 y afecta suministro eléctrico en San Francisco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una grúa que transportaba equipo pesado, en horas de la tarde de este martes 3 de febrero, derribó dos postes del tendido eléctrico en Calle 50, ciudad de Panamá, lo que afectó a varios vehículos que transitaban por esta arteria y dejó sin suministro eléctrico diversos sectores de San Francisco.

El accidente, según reportes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP), se registró en la intersección de Calle 50 con la vía Porras.

Gerardo Beca, teniente del Cuerpo de Bomberos, explicó que la grúa derribó el tendido eléctrico, el cual cayó sobre tres vehículos, provocando únicamente daños materiales, ya que los conductores resultaron ilesos. Agregó que la empresa eléctrica Naturgy se encontraba en el lugar realizando labores para remover los cables del tendido eléctrico de la calzada.

El cruce entre Calle 50 y la vía Porras se mantiene actualmente cerrado debido al accidente de tránsito, clasificado como un choque contra objeto fijo. Por esta situación, continúan las labores para despejar los cables eléctricos de la vía.

La Dirección de Operaciones de Tránsito (DOT) de la Policía Nacional informó que se han habilitado desvíos a la altura de Calle 50 con Calle 77, en San Francisco, y que la avenida Belisario Porras se mantiene intervenida. Las autoridades exhortan a los conductores a utilizar vías alternas y a acatar las recomendaciones de las unidades de la DOT.

Según las autoridades de la Policía Nacional y del BCBP, los trabajos podrían demorar entre tres y cinco horas. Actualmente, la intersección entre Calle 50 y la vía Porras permanece cerrada.

Damos seguimiento técnico al incidente registrado en Calle 50, relacionado con un poste y cableado eléctrico y de telecomunicaciones sobre la vía.

Nuestro equipo se mantiene en sitio, coordinando acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para… pic.twitter.com/YTDpotcSww — ASEP Panamá (@AsepPanama) February 3, 2026