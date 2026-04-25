Panamá, 25 de abril del 2026

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    Panamá Oeste

    Accidente de bus de pasajeros deja cuatro muertos en Chame

    Henry Cárdenas P.
    Accidente de bus de pasajeros deja cuatro muertos en Chame
    Accidente de bus en Chame. Tomada de Instagram @cocleyprovincias

    Un accidente de tránsito, que involucró un bus de pasajeros, dejó cuatro personas fallecidas este sábado 25 de abril en el sector de Cabuya, en Chame, provincia de Panamá Oeste.

    De forma preliminar se indicó que el bus accidentado es de la ruta Aguadulce-Panamá, y aparentemente colisionó con un auto sedán y luego chocó contra una parada.

    Se informó que el bus se dirigía hacia la ciudad capital cuando se registró el accidente.

    Al lugar llegó personal de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos y de otras entidades para brindar los primeros auxilios.

    Se indicó que unas nueve personas resultaron con heridas de consideración.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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