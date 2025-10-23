La tragedia de La Cresta: se cumplen 19 años del accidente que conmocionó a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El 23 de octubre de 2006, Panamá fue sacudida por una de las peores tragedias del transporte público en su historia. Un bus de la ruta Mano de Piedra–Corredor, con placa 8B-06, se incendió en la vía Martín Sosa, a la altura de La Cresta, dejando un saldo de 18 personas fallecidas.

El siniestro se originó cuando un viejo “bus nevera” presentó desperfectos mecánicos en el sistema de refrigeración del bus 8B-06, lo que desencadenó posteriormente el incendio. Las llamas se propagaron rápidamente debido al uso de materiales inflamables en los asientos y al bloqueo de las salidas de emergencia, lo que impidió que los pasajeros pudieran escapar.

Este 23 de octubre se conmemoran 19 años del accidente del bus 8B-06 en La Cresta, donde fallecieron 18 personas, incluyendo dos niños. Además, 25 pasajeros resultaron heridos, muchos con secuelas graves por las quemaduras y la inhalación de humo, que marcaron sus vidas para siempre.

Entre los sobrevivientes está Lidia Atencio, una enfermera que se dirigía a su trabajo y quedó con severos problemas auditivos y marcas en su piel, así como Luis Contreras, quien tuvo más de 60% de quemaduras en su cuerpo y fue sometido a varias operaciones dolorosas y enfrentó un largo proceso de recuperación, al igual que otros sobrevivientes que aún cargan las secuelas físicas y emocionales de la tragedia.

Para la Asociación Nacional de Usuarios del Transporte Público, esta tragedia generó y sigue generando una ola de indignación, ya que consideran que aún persisten los problemas en el sistema de transporte público, como la existencia de “diablos rojos”, los constantes accidentes de tránsito, la velocidad excesiva, el desorden y la falta de cortesía en la conducción, entre muchos otros.

Luis Torres, vocero de la asociación, señaló que las víctimas de accidentes de transporte público siguen pidiendo justicia. Reiteró que los siniestros donde están involucrados buses del transporte público continúan ocurriendo, lamentablemente con víctimas fatales. Recordó los dos accidentes registrados en el último mes, entre ellos el del bus en Darién, que cobró tres vidas, incluyendo menores de edad.

Destacó que ha habido algunas mejoras en el sistema masivo de pasajeros, como la construcción de las líneas 1 y 2 del Metro —ya operativas— y la futura Línea 3, actualmente en construcción. También mencionó la implementación de los metrobuses, paradas y zonas pagas; sin embargo, reconoció que aún faltan muchos aspectos por mejorar.

En el caso del accidente de La Cresta, dos responsables fueron procesados —entre ellos el conductor y el propietario del bus, quienes enfrentaron condenas—, los sobrevivientes han denunciado que en Panamá no se hizo justicia como debía ser, ya que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Banco Nacional quedaron exentos de responsabilidad.

En mayo de 2008, los sobrevivientes y familiares de las víctimas presentaron una demanda civil y penal en un juzgado de Kansas, Estados Unidos, contra la empresa Northcutt INC, que había vendido a Panamá el gas refrigerante HC12A utilizado por el bus el día del accidente, y lograron ganar el caso. Esto se debió a que dicho gas estaba prohibido para su uso en el transporte público en Estados Unidos.

Los familiares de las víctimas han denunciado durante años la falta de reparación e indemnización adecuada, manteniendo viva la memoria de aquel 23 de octubre como un recordatorio de la necesidad de un transporte público seguro en Panamá.

Recuerdan a las víctimas y pintan corazones

Este jueves 23 de octubre de 2025, como acto de recordación, los familiares y sobrevivientes del accidente del bus 8B-06 realizaron a las 7:00 a.m. una misa en la Basílica Don Bosco. Posteriormente efectuaron una caminata hacia La Cresta, donde llevaron a cabo un acto conmemorativo frente al monolito erigido en memoria de las víctimas.

Además, los familiares y sobrevivientes pintaron 18 corazones azules en la calle, en el sitio exacto donde el bus se incendió. Este gesto se ha convertido en un símbolo de memoria y conciencia sobre las víctimas de accidentes de tránsito y la violencia vial.

Durante el acto de conmemoración, el director de la ATTT, Simón Henríquez, recordó la fecha como un llamado a la reflexión sobre la seguridad vial y la fiscalización del transporte público en Panamá.

“Hoy se cumplen 19 años de ese trágico accidente donde fallecieron múltiples personas. Este hecho debe hacernos reflexionar sobre la prevención de accidentes de tránsito y el fortalecimiento de la seguridad vial”, señaló el funcionario.

Henríquez destacó que la principal lección aprendida tras aquel suceso ha sido la necesidad de fortalecer la educación vial y modernizar el sistema de transporte público, con el fin de garantizar que los usuarios puedan movilizarse con mayor seguridad. Sin embargo, reconoció que aún existen desafíos en la supervisión del transporte, tanto público como particular.

“La tarea nunca es suficiente; siempre hay que seguir mejorando. Desde julio hemos realizado inspecciones en talleres de revisado y hemos inhabilitado más de 170 que no cumplían con los requisitos”, informó el director.

El funcionario explicó que estas acciones buscan asegurar que los vehículos —tanto particulares como del transporte colectivo— cumplan con las inspecciones técnico-mecánicas adecuadas, garantizando que cuenten con todas las medidas de seguridad activa y pasiva para proteger la vida de conductores, peatones y pasajeros.