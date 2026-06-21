Panamá, 21 de junio del 2026
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    TRÁNSITO

    Accidente en Viguí: camión cisterna explota tras volcadura y deja un muerto

    Una persona murió este domingo en Viguí tras la volcadura y explosión de un camión cisterna cargado con combustible.

    Aleida Samaniego C.
    Accidente en Viguí: camión cisterna explota tras volcadura y deja un muerto
    El siniestro provocó un incendio de grandes proporciones y mantiene investigaciones oficiales en curso. Foto/Imagen tomada las redes sociales

    Una persona falleció la mañana de este domingo 21 de junio tras un aparatoso accidente de tránsito que involucró un camión articulado tipo cisterna cargado con combustible en el sector de Viguí, en los límites entre las provincias de Veraguas y Chiriquí.

    De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo pesado se dirigía hacia la provincia de Chiriquí cuando, en la bajada hacia el puente sobre el río Viguí, el conductor perdió el control. Como resultado, el camión salió de la vía, rompió el muro divisorio y cayó a un barranco.

    El impacto provocó una explosión seguida de un incendio de grandes proporciones, lo que generó una enorme columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

    El combustible que transportaba la cisterna se derramó sobre el área, extendiendo las llamas a lo largo del recorrido del vehículo.

    La alerta fue recibida por el Cuerpo de Bomberos de Panamá a las 9:14 de la mañana, activándose de inmediato los protocolos de emergencia. Al llegar al lugar, las unidades encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas.

    En las labores de atención participaron unidades de las estaciones de La Mesa y Santiago, en Veraguas, así como personal de la estación de San Félix, en Chiriquí, quienes reforzaron las operaciones para controlar el incendio.

    Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron extinguir completamente el fuego. Sin embargo, las unidades permanecieron en el sitio para apoyar las diligencias de levantamiento del cuerpo y coordinar la limpieza del área afectada por el derrame de combustible y los restos del siniestro.

    Una vez controlada la emergencia, la escena quedó bajo custodia de las autoridades competentes. Las investigaciones para determinar las causas del accidente están a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi).

    El Ministerio Público también inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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