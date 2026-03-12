Muere trabajador tras descarga eléctrica en obras del Cuarto Puente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La tarde de este jueves 12 de marzo se registró un accidente laboral en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, obra que ejecuta el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), donde un obrero sufrió una descarga eléctrica y perdió la vida.

Información suministrada por trabajadores a través de redes sociales dan cuenta que el hombre se electrocutó mientras realizaba sus labores en el lado oeste del proyecto.

En los videos difundidos se observa un vehículo de carga echando humo, mientras varios compañeros intentaban rescatarlo del camión.

De manera extraoficial se conoció que el camión grúa habría tocado una línea de alta tensión, lo que provocó que el obrero recibiera la descarga eléctrica. Posteriormente, el vehículo se incendió, lo que habría ocasionado el fallecimiento del trabajador.

Por su parte, el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) −mediante un comunicado− lamentó el fallecimiento de uno de sus colaboradores, quien prestaba servicios de equipo pesado en el lado oeste del proyecto Cuarto Puente.

CPCP indicó que “desde el momento en que ocurrió el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y asistencia médica en el sitio; no obstante, y a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo de paramédicos, lamentablemente el colaborador perdió la vida”.

Además, el consorcio dijo que ha iniciado los procedimientos internos correspondientes para verificar lo ocurrido y brindará toda la información y colaboración necesaria a las autoridades competentes, quienes también adelantarán las investigaciones que correspondan.

Tras el hecho, los trabajos en el proyecto del Cuarto Puente, en el lado oeste donde ocurrió el accidente, fueron paralizados, según reportes preliminares.