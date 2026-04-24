‘Acepto los errores y pongo el pecho’: Mulino recurre nuevamente a los pozos por la crisis del agua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a referirse a la perforación de nuevos pozos como parte de un plan de atención para los problemas de abastecimiento de agua en Azuero, una medida temporal que ya había sido referida previamente por su propio Gobierno.

Se esperaba un anuncio de mayor alcance por parte del mandatario, justamente por su visita a Azuero, en medio de la gravedad de la crisis de agua que afecta a la región, donde algunas zonas tienen cerca de un año sin agua potable.

No obstante, en el inicio del Consejo de Gabinete ampliado en Los Santos, el presidente reiteró que la perforación de pozos representa una solución más rápida y de menor costo que la construcción de una planta potabilizadora, aunque reconoció que ambas alternativas siguen siendo necesarias.

El presidente de la República, José Raúl Mulino y su equipo de ministros participan del Consejo Consultivo Ampliado en Los Santos. Cortesía

“No estoy descartando una cosa por otra, ni por barato ni por complicado. Es, sencillamente, lo que podemos hacer ya”, expresó.

La crisis de abastecimiento de agua en la región de Azuero se originó el 27 de mayo de 2025, cuando el Idaan tuvo que detener el funcionamiento de cuatro plantas potabilizadoras ante la severa contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, que constituyen las principales fuentes de suministro para miles de hogares en las provincias de Herrera y Los Santos.

Dos de las cuatro plantas volvieron a producir agua, pero esta no es apta para el consumo humano.

El presidente también mencionó necesidades en zonas como Pedasí y otras áreas del sur de Azuero, donde dijo que ya se han habilitado nuevos pozos para mejorar el suministro. Se trata de regiones que viven mayormente del turismo.

Mulino reconoció fallas en gestiones anteriores y aseguró que su administración asumirá la responsabilidad de corregirlas. “Hacia atrás yo no voy ni a opinar del tema, pero acepto los errores y pongo el pecho. No estoy aquí para exonerar a nadie. No funcionó. Ahora va a funcionar”, manifestó.

Palabras similares pronunció en su momento el entonces presidente Ricardo Martinelli, cuando en 2011 se vio obligado a suspender la producción en la potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre. “Como a mí me echan la culpa de todo, yo acepto esa culpa”, dijo Martinelli en aquella ocasión.

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