Ácido hialurónico, entre los medicamentos que primero desaparecen en la CSS

El director de la CSS, Dino Mon, alertó sobre fallas y posibles irregularidades en el manejo de medicamentos, que incluirían el hurto de insumos y deficiencias en los controles de inventario. La situación, según dijo, afecta el abastecimiento en las farmacias y el acceso de los pacientes a sus tratamientos.

Durante la presentación de su informe de gestión de 2025 ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, dejó en evidencia una “telaraña” en el manejo de los medicamentos dentro de las distintas instalaciones de la institución.

En su intervención ante los diputados, Mon planteó que dentro de la entidad existiría una estructura irregular vinculada a la desaparición de medicamentos.

Según explicó, algunos funcionarios estarían involucrados en el hurto de estos insumos, lo que afecta directamente el abastecimiento en las farmacias de la institución y perjudica a los pacientes que dependen de estos tratamientos.

El funcionario detalló que una de las prácticas detectadas consiste en desechar medicamentos en bolsas de basura dentro de las instalaciones. Posteriormente, estas bolsas son retiradas por personas en situación de calle, quienes recuperan productos que aún se encuentran en condiciones de uso.

De acuerdo con Mon, esta situación fue identificada inicialmente en la provincia de Chiriquí; sin embargo, aseguró que el problema no sería aislado y que se repite en distintos puntos de la red de atención de la CSS.

Entre los medicamentos que mencionó como ejemplo se encuentra el ácido hialurónico, un polisacárido natural presente en la piel, las articulaciones y en el contorno de los ojos, fundamental para mantener la hidratación, la elasticidad y la firmeza de los tejidos. Este compuesto se utiliza en diversos tratamientos médicos, especialmente en terapias para las articulaciones y en procedimientos relacionados con la salud ocular.

El director de la CSS indicó que el ácido hialurónico suele ser uno de los primeros productos en desaparecer de las farmacias de la institución, pese a que en las estimaciones de compra se contempla la cantidad necesaria para cubrir la demanda.

“Cuando buscamos la razón, en las estimaciones confirmamos que compramos lo necesario. Entonces surge la pregunta: ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué se desabasteció antes de la fecha prevista para el próximo proceso de licitación?”, cuestionó Mon durante su exposición ante los diputados.

El director de la CSS también señaló que la institución busca enfrentar este problema mediante el uso de tecnología para fortalecer los controles en el manejo de los medicamentos.

“Son temas que vamos a controlar únicamente con tecnología. Ya tenemos el SALMI (Sistema Informático de Administración Logística de Medicamentos e Insumos) y, con ese sistema, podremos saber qué entra y qué sale. Los sistemas anteriores estaban vulnerados; cualquier persona del área de sistemas podía modificar los inventarios. Sabíamos lo que salía del punto A, pero en el punto B no se registraba lo que llegaba”, explicó.

Añadió que estas fallas en los controles facilitan la desaparición de ciertos productos dentro de la red de salud, incluidos medicamentos para tratar la presión arterial, como el irbesartán y la amlodipina.

“Entonces, obviamente, los medicamentos más sensibles son los primeros que se pierden”, afirmó.

Las declaraciones del funcionario vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre los controles internos en la institución y los mecanismos de supervisión en la cadena de manejo de medicamentos, un tema que durante años ha generado preocupación entre pacientes, personal médico y autoridades.

Dentro de la CSS se han detectado diversos esquemas de corrupción que incluyen pensiones fraudulentas, manipulación de sistemas informáticos y venta ilegal de citas médicas. Entre los casos más graves se encuentra la aprobación irregular de 52 jubilaciones, con un impacto económico superior a 10 millones de dólares, mediante la alteración de registros y la creación de relaciones laborales inexistentes.

También se investigan irregularidades en el manejo de medicamentos, como la desaparición de 19 mil ampollas de fentanilo en 2022.

Además, se identificaron manipulaciones en el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) para borrar deudas de empleadores y generar créditos indebidos, lo que podría afectar los aportes de los trabajadores. A esto se suma la existencia de redes dedicadas a la venta ilegal de citas médicas, que cobraban hasta 125 dólares por turnos con especialistas.

Ante estas irregularidades, la CSS ha implementado herramientas tecnológicas como el sistema SALMI y ha solicitado investigaciones para identificar a los responsables.

En ese sentido, Mon indicó que la institución está a la espera de los resultados de las investigaciones, luego de haber entregado al Ministerio Público toda la información que calificó como “material fértil” para iniciar las indagaciones.

Control de inventarios de medicamentos

Un experto en ingeniería industrial consultado explicó que la gestión de inventarios de medicamentos requiere controles rigurosos debido a la naturaleza de estos productos.

“La gestión del inventario de medicinas requiere controles estrictos porque se trata de productos sensibles, con fecha de vencimiento, alto costo y riesgo de robo”, indicó.

El especialista agregó que, para evitar sobreprecios, robos y desabastecimiento, es necesario aplicar sistemas de control adecuados.

“Para evitar sobreprecios, robos y desabastecimiento, se debe aplicar un sistema de control basado en principios de logística, auditoría interna y sistemas de información dentro del campo de la gestión de inventarios y la auditoría interna”, explicó.

Por su parte, Ivonne Torres Atencio, directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, explicó que el ácido hialurónico tiene múltiples aplicaciones tanto en medicina estética como en tratamientos terapéuticos.

La especialista señaló que este compuesto se utiliza principalmente como relleno facial para la corrección de arrugas y surcos, como los nasogenianos y las llamadas líneas de marioneta, así como para dar volumen a zonas como los labios, los pómulos y el mentón. También puede emplearse para mejorar la hidratación profunda de la piel y en procedimientos de rejuvenecimiento facial.

Torres Atencio añadió que el ácido hialurónico también tiene usos específicos en procedimientos como la rinomodelación, el tratamiento de ojeras hundidas o incluso la corrección de deformaciones en el lóbulo de la oreja ocasionadas por el uso prolongado de aretes pesados.

En el ámbito médico, explicó que este compuesto también se utiliza en tratamientos terapéuticos conocidos como viscosuplementación, que consisten en la aplicación del producto en articulaciones para aliviar el dolor y mejorar la movilidad en pacientes con artritis u otras afecciones articulares.

Este escenario evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de control dentro de la institución, especialmente en el manejo de medicamentos de alto costo o uso especializado, cuyo desabastecimiento impacta directamente a los pacientes que dependen de estos tratamientos.