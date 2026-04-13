Canal apoya reparación de potabilizadora Chilibre tras falla eléctrica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, se mantiene operando al 90% tras una falla eléctrica registrada el sábado que redujo su capacidad al 50%, informó el Idaan.

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, opera actualmente al 90% de su capacidad, mientras continúan los trabajos de reparación en una de sus estaciones de bombeo, informó, a través de un comunicado, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Las labores se realizan con el respaldo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), cuyos talleres recibieron este lunes uno de los motores afectados para su reparación, como parte de los esfuerzos por restablecer el funcionamiento total de la planta.

De forma paralela, equipos técnicos del Idaan se mantienen trabajando en la estación de bombeo de agua tratada, con el objetivo de completar la recuperación del sistema en el menor tiempo posible.

La incidencia se originó el pasado sábado en horas de la noche, cuando una falla eléctrica redujo la operación de la planta al 50%. Según la entidad, las reparaciones iniciales permitieron elevar la capacidad al 90% pocas horas después.

📢Avanzan trabajos de recuperación en la planta de Chilibre, mientras la operación se mantiene al 90%.



📢Nuestros especialistas continúan con las reparaciones en una de las estaciones de bombeo de agua tratada con el apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).



📌Los… pic.twitter.com/HsQvWUUr9U — IDAAN (@IDAANinforma) April 13, 2026

El Idaan reiteró que sus equipos, junto con personal de la ACP, continúan con las labores para alcanzar el 100% de operación.

Ante la situación, la institución hizo un llamado a la población a hacer un uso moderado del agua potable, con el fin de facilitar su distribución equitativa mientras se completan los trabajos.