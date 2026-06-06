Actas revelan cómo votó el Coneaupa para acreditar tres universidades privadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las acreditaciones de las universidades Hosanna, Iberoamericana y Hispanoamericana fueron aprobadas con entre seis y siete votos favorables tras evaluaciones externas. Una de las instituciones está dirigida por la hija de la exrectora de la Unachi, Etelvina Medianero.

Las tres universidades privadas que recientemente obtuvieron la Certificación de Acreditación Institucional del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) obtuvieron el respaldo de entre seis y siete votos favorables de los miembros del organismo, según consta en el acta de la sesión del 31 de marzo de 2026.

La documentación adquiere relevancia luego de que la ministra de Educación y presidenta del Coneaupa, Lucy Molinar, cuestionara públicamente la forma en que se aprueban instituciones dentro del sistema universitario.

Se trata de la Universidad Hosanna, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Hispanoamericana, cuyas acreditaciones fueron aprobadas por el pleno del Consejo y posteriormente formalizadas mediante resoluciones emitidas ese mismo día y publicadas en la Gaceta Oficial el pasado 3 de junio.

Durante una intervención pública, Molinar manifestó que dentro del sistema universitario se estaban aprobando instituciones sin suficiente sustento académico o investigativo.

“Hay que aprobar tres universidades, pim, pam, fuera. ¿Sobre qué sustento académico o investigativo? Cero”, expresó la funcionaria.

El Coneaupa aprobó las acreditaciones de tres universidades particulares durante una sesión realizada el 31 de marzo de 2026. Foto/IA

Las actas de la sesión del Coneaupa muestran que las acreditaciones de las tres universidades fueron sometidas a votación formal tras analizar los informes finales de evaluación elaborados por pares académicos externos, uno de los requisitos establecidos en el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.

Cómo votó el Coneaupa

Según el acta de la sesión, la Universidad Hosanna obtuvo la acreditación institucional por cinco años. La decisión fue aprobada con siete votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra.

Posteriormente, el Consejo evaluó el informe final correspondiente a la Universidad Iberoamericana. En este caso, la acreditación institucional por seis años recibió seis votos favorables, tres abstenciones y ningún voto en contra.

La Universidad Hispanoamericana obtuvo una acreditación institucional por seis años. La propuesta fue respaldada por siete votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra.

Aunque ninguna de las propuestas recibió votos en contra, ninguna fue aprobada por unanimidad. Entre dos y tres consejeros se abstuvieron en cada caso, lo que evidencia que las acreditaciones no concitaron un respaldo unánime entre los miembros del organismo.

Además de las acreditaciones, el Coneaupa sometió a consideración las solicitudes de permiso definitivo de funcionamiento para la Universidad Hispanoamericana y la Universidad Hosanna.

Ambas solicitudes fueron aprobadas con ocho votos a favor, una abstención y ningún voto en contra.

El proceso de acreditación

De acuerdo con las resoluciones, las tres universidades cumplieron los estándares, indicadores y criterios de calidad establecidos en el Modelo de Evaluación y Acreditación Institucional vigente.

El proceso incluyó la realización de autoevaluaciones institucionales, la elaboración y presentación de informes internos, así como una evaluación externa desarrollada por pares académicos designados por el Coneaupa.

Tras analizar los resultados obtenidos en cada una de las etapas, el Consejo concluyó que las tres instituciones reunían las condiciones necesarias para recibir la certificación institucional.

La acreditación constituye uno de los principales instrumentos utilizados por el Estado para verificar la calidad de las universidades que operan en el país. Entre otros aspectos, examina la gestión administrativa, la oferta académica, la docencia, la investigación, la extensión universitaria, los servicios estudiantiles, la infraestructura y los mecanismos de aseguramiento de la calidad.

Las resoluciones establecen, además, que las universidades acreditadas deberán presentar, en un plazo de tres meses, un Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado, que será evaluado y monitoreado por el organismo acreditador.

Las resoluciones de acreditación de las universidades particulares fueron publicadas en Gaceta Oficial. Foto/IA

El caso de la Universidad Iberoamericana

Entre las universidades acreditadas figura la Universidad Iberoamericana, una institución que también ha llamado la atención pública debido a que su rectora y administradora es Ethel Mayte Bonagas, hija de Etelvina Medianero de Bonagas, quien recientemente presentó su renuncia a la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

Fundada en 2014 y con sede principal en David, Chiriquí, la Universidad Iberoamericana obtuvo una acreditación institucional por seis años tras recibir seis votos favorables y tres abstenciones por parte de los miembros del Coneaupa.

La salida de Medianero de Bonagas de la rectoría de la Unachi, efectiva a partir del próximo 8 de junio, marca el cierre de una de las administraciones más prolongadas y controvertidas de la educación superior panameña.

Durante más de trece años al frente de la universidad estatal chiricana, enfrentó cuestionamientos relacionados con reformas a la Ley Orgánica de la Unachi, denuncias sobre concentración de poder, el crecimiento de la planilla universitaria y diversas investigaciones que mantuvieron a la institución bajo escrutinio público.

La publicación de la acreditación de la Universidad Iberoamericana coincide con una semana de intensa atención sobre el sector universitario, marcada por el relevo en la rectoría de la principal universidad pública de Chiriquí y por el debate nacional sobre la calidad de la educación superior.

Debate abierto

Las acreditaciones de estas tres universidades se producen en medio de un creciente escrutinio público sobre el sistema de educación superior.

Mientras las resoluciones oficiales certifican que las tres instituciones cumplieron con los estándares de calidad establecidos en la normativa vigente y superaron los procesos de autoevaluación y evaluación externa requeridos por el Coneaupa, las declaraciones de la ministra Molinar han reabierto el debate sobre la transparencia, el rigor académico y la efectividad de los mecanismos de supervisión que deben regir la educación universitaria en Panamá.

Las actas del organismo muestran que las decisiones fueron sometidas a votación formal y respaldadas por una mayoría de sus integrantes. Sin embargo, la discusión sobre la calidad, la fiscalización y el crecimiento de la oferta universitaria privada continúa ocupando un lugar central en la agenda educativa nacional.