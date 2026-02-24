Activan plan piloto para reducir tranques hacia Panamá Oeste antes del inicio de clases

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional pusieron en marcha un plan piloto de inversión y extensión de carriles, con el fin de mejorar la movilidad vehicular entre la ciudad capital y Panamá Oeste, una de las zonas más afectadas por los congestionamientos diarios.

La medida contempla la ampliación de los horarios de inversión de carriles en la autopista Arraiján–La Chorrera y en la Avenida de los Mártires, tanto en horario matutino como vespertino, con el propósito de reducir los tiempos de traslado antes del inicio del año escolar, previsto para el próximo 2 de marzo.

En la mañana, el horario será de 4:00 a.m. a 8:00 a.m. en la autopista hacia La Chorrera. La inversión se aplicará desde Vista Alegre (cerca de TCT) hasta el puente de Burunga, en Arraiján. Mientras que, de 4:00 a.m. a 9:00 a.m. regirá desde Panamá Pacífico (Howard) hasta la Avenida de los Mártires, cerca de la Asamblea Nacional, en las inmediaciones del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).

En la tarde, la inversión se implementará de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., en dirección al puente de las Américas, desde la Asamblea Nacional (BDA) hasta Panamá Pacífico (Howard). Asimismo, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., se aplicará desde el puente de Burunga hasta TCT, en Vista Alegre.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, señaló que esta extensión del horario de inversión —entre 30 minutos y una hora— es “una medida preventiva antes del inicio de clases”.

Explicó que la decisión surge tras varios recorridos y evaluaciones en campo realizados junto con el sector transporte y los usuarios. “Lo que queremos es tener una medición de cuán factible es utilizar estas alternativas para mejorar las condiciones de las personas que se transportan desde y hacia Panamá Oeste”, indicó.

Destacó que el plan es susceptible de ajustes, ya que durante la semana se analizará el comportamiento del flujo vehicular. La medida busca adelantarse al incremento del tráfico que se genera con el inicio del año escolar.

“Son medidas temporales hasta que podamos llegar a soluciones permanentes, como la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal”, añadió.

Por su parte, el director de la ATTT, Simón Henríquez, detalló que la prueba realizada en la mañana permitió extender el horario hasta las 9:00 a.m. en el tramo Panamá Pacífico–Avenida de los Mártires, con resultados positivos.

“Por parte de los usuarios y del sector transporte ha sido bastante satisfactorio”, aseguró.

También informó que el plan incluye un despliegue permanente de unidades de tránsito para evitar el desorden y garantizar que los carriles invertidos funcionen correctamente.

En tanto, Kevin Kiel, director de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, explicó que el dispositivo se ejecuta en tres tramos estratégicos, con señalización y control vehicular en entradas y salidas.

“Buscamos mejorar la movilidad y dar una forma más segura al desplazamiento de los usuarios del sector oeste”, señaló.

Solo en Panamá Oeste, más de 45 mil vehículos diarios transitan por los puentes de las Américas y Centenario, en ambos sentidos.

Tranque en carretera Panamericana entre Loma Cová, Arraiján y el Puente de Las Américas, Panamá Oeste. Foto: Alexander Arosemena

Precisamente, debido al retorno a clases y a la circulación adicional de buses colegiales en las calles, se registra un aumento del tráfico tanto en la mañana como en la tarde.

Ante este incremento, el director de Operaciones de Tránsito recomendó a los conductores mantener la paciencia, respetar las normas de tránsito y evitar el uso indebido de los hombros de la vía, ya que esta práctica agrava la congestión.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas, unas 15 unidades de la Policía Nacional y de la ATTT estarán desplegadas en ambos sectores, tanto al inicio como al final de los tramos intervenidos, con el objetivo de agilizar la circulación y mantener el orden vial.

Transporte y usuarios respaldan la medida

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte, Jorge Dimas Collado, indicó que esta extensión en la inversión de carriles es una solicitud que llevaba tiempo planteándose ante las autoridades, por lo que agradeció su implementación.

“Es cumplir el sueño de los residentes de Panamá Oeste de acabar con este calvario, al menos mientras llegan las soluciones definitivas”, manifestó.

Por su parte, el representante de los usuarios ante la Junta Directiva de la ATTT, Moisés Forsythe, señaló que el plan permitirá llegar más temprano al trabajo y al hogar, especialmente ante el aumento del tráfico por el regreso a clases.

En Panamá hay registrados más de 1.7 millones de vehículos, de los cuales 1.2 millones circulan en la capital. En tanto, por Panamá Oeste se desplazan alrededor de 90 mil conductores por los puentes de las Américas y Centenario.

Otras medidas por inicio de clases

Henríquez manifestó que, como parte del operativo por el inicio del año escolar, se reactivará la inversión de carriles en Vía Israel, desde Atlapa hasta Multiplaza, en horario de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

Además, se implementará inversión de carriles para agilizar el tránsito en Santa Elena, entre vía Cincuentenario y vía Porras.

También se mantendrá el monitoreo de los intercambiadores tipo herradura en la carretera Boyd-Roosevelt, en La Cabima y Ciudad Bolívar, recientemente habilitados.

El Gobierno señaló que durante la semana se evaluarán los resultados del plan piloto para determinar si se mantiene o si se realizan ajustes adicionales.