Actualizarán polígono en Albrook para desarrollo urbano con comercios y oficinas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un modelo de Desarrollo Orientado al Transporte se proyecta detrás de la estación del metro en Albrook, con espacios comerciales y una ciudad gubernamental.

La Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), junto al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), presentó este 7 de julio la actualización de las normas de desarrollo urbano para el área de influencia de la Línea 1 del Metro de Panamá en Albrook, una propuesta que busca impulsar un modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) aprovechando la conexión futura con la Línea 3.

La presentación se realizó durante una reunión de participación ciudadana en la que participaron residentes de Albrook, Altos de Curundu,Llanos de Curundu, Diablo Heights y otras comunidades cercanas. El objetivo de la actualización normativa es organizar los terrenos estatales ubicados detrás de la estación del metro de Albrook, en el corregimiento de Ancón, para desarrollar proyectos comerciales, institucionales y la futura Ciudad Gubernamental.

Reunión de participación ciudadana para presenta la actualización de las normas de desarrollo urbano para el área de influencia de la Línea 1 del Metro de Panamá en Albrook, Foto/Yaritza Mojica

En estos terrenos, donde actualmente se ubican antiguos hangares y bodegas del MOP, existe infraestructura que durante años ha permanecido en desuso. Actualmente, solo funcionan algunas instalaciones operativas del ministerio en el área.

El director de la UCIP, Luis Sosa, explicó que el denominado Plan Maestro de Infraestructura contempla aproximadamente 50 hectáreas, de las cuales 38 hectáreas corresponden al área principal del desarrollo ubicada detrás de la estación del Metro de Albrook. La primera fase de intervención abarcaría cerca de 8 hectáreas próximas al intercambiador de transporte.

Sosa señaló que la propuesta se fundamenta en la Ley 21 del 2 de julio de 1997, que regula el desarrollo territorial y ambiental de la antigua Región Interoceánica y establece la posibilidad de crear centros urbanos con usos mixtos.

“La actualización es volver a la base de la Ley 21, donde tenemos usos mixtos y donde queda el lote servido del Estado para el uso del propio Estado en óptimas condiciones para el desarrollo social y del área”, explicó el funcionario.

El proyecto contempla la construcción de espacios comerciales, gastronómicos y áreas destinadas a instituciones públicas. Según se informó, el primer edificio gubernamental previsto dentro de este desarrollo sería para el Órgano Judicial.

Plan Maestro de Infraestructura-Albrook. Foto/Cortesía

Además, la propuesta plantea recuperar estructuras existentes con valor histórico para convertirlas en espacios destinados a actividades culturales, gastronómicas y comunitarias.

Dentro del Plan Maestro de Infraestructura también se proyecta un nuevo sistema vial con calles, aceras amplias, bulevares, ciclovías y áreas verdes, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal, reducir el impacto del calor y crear espacios públicos accesibles.

Sosa explicó que la participación ciudadana forma parte del proceso de actualización de las normas, aunque aclaró que las comunidades no tienen la facultad de aprobar o rechazar directamente el plan. “La comunidad se le comunica y estamos trabajando de la mano con ellos, porque al final los que lo usan son los panameños”, afirmó.

El desarrollo del proyecto dependerá de varias etapas, entre ellas la aprobación de la normativa, la elaboración definitiva del masterplan, la determinación de costos y la identificación de la entidad que estará a cargo de ejecutar las obras.

Comunidades piden respuestas sobre movilidad y servicios

Durante la consulta ciudadana, moradores de Alto del Curundú, Llano de Curundú, Diablo Heights y otras áreas expresaron que no se oponen a la transformación urbana propuesta, pero solicitaron mayor información sobre el impacto que tendrá en el tráfico, los servicios públicos y la infraestructura existente.

Miembros de la comunidad en la consulta ciudadana. Foto/Yaritza Mojica

Mario Jiménez, residente de Alto del Curundú desde hace 46 años, calificó la iniciativa como positiva y señaló que representa una oportunidad para recuperar espacios actualmente subutilizados. Sin embargo, pidió que el proyecto incluya soluciones a problemas que enfrenta la comunidad desde la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá, especialmente relacionados con drenajes pluviales, accesos viales y suministro eléctrico.

Jiménez manifestó que una de las principales preocupaciones de los vecinos es que el nuevo desarrollo aumente la circulación vehicular dentro de la comunidad. Indicó que actualmente las calles de Alto del Curundú ya presentan congestionamientos por la presencia de instituciones como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) y otras entidades estatales, cuyos usuarios utilizan espacios residenciales como estacionamientos.

Los residentes solicitaron que se realicen nuevas reuniones de participación ciudadana con la inclusión de más comunidades y de las Juntas de Desarrollo Local, antes de avanzar con las siguientes etapas del proyecto.