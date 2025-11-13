Acudientes del José Dolores Moscote rechazan circular que les ordena pintar las aulas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Acudientes y padres de familia del Colegio José Dolores Moscote, ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre, denunciaron ante los medios una circular emitida por la dirección del plantel en la que se ordena a los docentes coordinar la pintura y limpieza de las aulas al cierre del año escolar, lo que consideran una extralimitación de funciones y una carga que no les corresponde.

La circular, firmada por la directora del plantel, Saby Ortiz, establece que las aulas deben ser entregadas “tal cual se recibieron a inicios del año lectivo” y solicita a los profesores coordinar con sus consejerías la pintura y limpieza de las sillas rayadas antes del 1 de diciembre.

Además, indica los tipos de pintura a usar —blanca de agua y chocolate oscuro de aceite—, sin mencionar que el colegio proveerá los materiales.

Los padres alegan que esta instrucción contraviene la Ley Orgánica de Educación y las funciones administrativas del Ministerio de Educación (Meduca), entidad responsable del mantenimiento de los centros escolares oficiales.

Recordaron que los colegios cuentan con el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), destinado precisamente a cubrir reparaciones menores y trabajos de mantenimiento.

“Esta orden traslada una responsabilidad del Estado hacia los docentes y padres de familia. El Meduca tiene presupuesto para estas tareas”, señalaron los acudientes, quienes piden que se investigue la actuación de la directora.

Los denunciantes exigieron al Meduca abrir una investigación administrativa inmediata y garantizar que los fondos del FECE sean utilizados de manera transparente, sin imponer cargas económicas o laborales a los docentes ni a los padres de familia.

Las clases en el Instituto José Dolores Moscote se desarrollan en medio de la necesidad de equipos de laboratorios y un gimnasio. Foto: Yaritza Mojica

Meduca defiende la medida

Por su parte, la directora nacional de Educación Media, Edith Torres, aclaró que la circular emitida por la directora del Instituto José Dolores Moscote, que solicita a los docentes coordinar la limpieza y pintura de las aulas, no constituye una medida irregular, sino una acción orientada a promover la cultura de cuidado y limpieza dentro de los centros escolares.

Torres explicó que los colegios oficiales reciben fondos del FECE, provenientes del impuesto del seguro educativo, distribuidos en tres partidas anuales (abril, agosto y diciembre).

El 75% de estos recursos está destinado a la inversión escolar, incluyendo proyectos de mantenimiento, adquisición de mobiliario y mejoras en la infraestructura.

De acuerdo con la posición oficial, el hecho de que los planteles cuenten con presupuesto para mantenimiento no justifica el deterioro causado por los estudiantes o el mal uso de los bienes escolares, por lo que se exhorta a docentes, padres y alumnos a preservar los salones y equipos.

El Meduca señaló que la circular del Colegio José Dolores Moscote no obliga a los padres a financiar la pintura, sino que busca crear corresponsabilidad y conciencia cívica en la comunidad educativa, enfatizando que cuidar las instalaciones escolares también forma parte de la educación integral de los estudiantes.

Anpafa reacciona ante circular

El presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpafa), Ariel Hughes, recordó que los artículos 194 y 195 de la Ley 47 de 1946, modificada por la Ley 34 de 1995, asignan al Meduca la obligación de disponer los fondos y dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado mantenimiento de las escuelas oficiales.

Ariel Hughes, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá. 24 de junio de 2025. LP/Carlos Vidal-Endara

“Cualquier instrucción que implique o induzca a docentes, estudiantes o padres de familia a asumir gastos o ejecutar trabajos de mantenimiento contraviene la normativa vigente y el principio de equidad educativa”, subrayó Hughes.

El dirigente reconoció que el trabajo colaborativo y el voluntariado estudiantil pueden tener un valor formativo, siempre que se realicen de manera libre y sin imponer cargas económicas a las familias. “Estas acciones, bien orientadas, fortalecen la conciencia cívica y el sentido de pertenencia escolar”, puntualizó.

No obstante, Hughes advirtió sobre la preocupante tendencia de algunos centros educativos a institucionalizar estas prácticas como mecanismo para suplir responsabilidades estatales.

“Esto podría distorsionar su naturaleza pedagógica y solidaria”, alertó.

Anpafa reiteró que las labores de mantenimiento deben gestionarse exclusivamente mediante los fondos oficiales y las instancias técnicas del Meduca, con el fin de garantizar la correcta administración de los recursos públicos y proteger los derechos de la comunidad educativa.