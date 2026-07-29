Acudientes denuncian presunto hurto de $11 mil destinados al seguro estudiantil en escuela de Pacora

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Padres de familia de la Escuela Carlos C. Arosemena, en Los Lotes de Pacora, denunciaron el presunto hurto de cerca de 11 mil dólares recaudados para el pago del seguro estudiantil y solicitaron la intervención del Ministerio de Educación.

Un grupo de padres de familia de la Escuela Carlos Constantino Arosemena, ubicada en Los Lotes de Pacora, en Panamá este, distrito capital, denunció el presunto hurto de cerca de 11 mil dólares correspondientes al pago del seguro estudiantil.

La recaudación del dinero se realizó a través de la Asociación de Padres de Familia. Los acudientes exigen que la persona responsable de la agrupación entregue las facturas, el dinero o un informe detallado sobre el manejo de los fondos.

Según los padres de familia, cada acudiente pagó 10 dólares por el seguro estudiantil. En el caso de familias con más de dos hijos matriculados en el plantel, el costo era de 15 dólares. No obstante, una madre de familia aseguró que no todos los estudiantes aparecen asegurados, ya que únicamente 225 alumnos figuran en la listado de beneficiarios.

Actualmente, la Escuela Carlos C. Arosemena registra una matrícula de 1,180 estudiantes, desde preescolar hasta sexto grado.

De acuerdo con los acudientes, quienes dieron a conocer la situación a través de redes sociales, el caso salió a la luz luego de que un estudiante sufriera un accidente durante una gira escolar. Al intentar hacer uso del seguro, se percataron de que el alumno no contaba con la cobertura correspondiente.

Los afectados solicitaron la intervención de las autoridades de la Dirección Regional de Educación de Panamá Este y, de ser necesario, del Ministerio de Educación (Meduca) para esclarecer lo ocurrido, determinar el destino de los fondos y establecer las responsabilidades correspondientes. Además, pidieron que se garantice la cobertura del seguro estudiantil, ya que desconocen si las pólizas fueron efectivamente pagadas.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas aprehendidas o imputadas por este caso. Los padres de familia indicaron que presentarán una denuncia formal por el presunto hurto de los fondos.

El caso ha generado inquietud entre la comunidad educativa, cuyos miembros solicitan mayor transparencia en el manejo de los recursos administrados por las asociaciones de padres de familia y mecanismos de control que eviten situaciones similares en los centros educativos.

Nueva normativa para las asociaciones de padres

Recientemente, se promulgó la Ley 544 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, que regula la organización de las asociaciones de padres de familia en los centros educativos oficiales de primer y segundo nivel de enseñanza.

La nueva ley, propuesta por la diputada independiente Patsy Lee, regula la organización y administración de los fondos de las asociaciones de padres de familia y establece mecanismos de rendición periódica de cuentas ante los padres de familia y acudientes. Además, dispone que todos los aportes y donaciones deberán depositarse exclusivamente en una cuenta corriente de un banco estatal, con el fin de garantizar un manejo transparente de los recursos.

La diputada explicó que la iniciativa surgió tras las denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de estas asociaciones registradas en los últimos años.

Según Lee, durante los últimos años se han presentado múltiples denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de asociaciones de padres de familia, por un monto superior a 188 mil dólares.

Entre los casos mencionados por la diputada figuran el IPT Don Bosco, con presuntas irregularidades por 124 mil dólares; el Colegio José Remón Cantera, con más de 17 mil dólares; la Escuela Stella Sierra, con alrededor de 15 mil dólares; el IPHE de La Chorrera, con 18,500 dólares; la Escuela Naciones Unidas, con 13,684 dólares; y ahora se suma la denuncia relacionada con la Escuela Carlos C. Arosemena.

Se consultó al Meduca sobre el procedimiento que se sigue en casos de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de las asociaciones de padres de familia, así como sobre la cantidad de denuncias registradas por la entidad. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.