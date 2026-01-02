Acumulación de basura en San Miguelito pone en riesgo la salud pública, advierte el viceministro Manuel Zambrano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, calificó como “tremendo” el impacto sanitario generado por la acumulación de basura en el distrito de San Miguelito, situación que obligó al Ejecutivo a intervenir directamente, a través de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), ante el riesgo de una emergencia de salud pública.

Zambrano advirtió que la acumulación de residuos propicia la proliferación de mosquitos, roedores y otros vectores transmisores de enfermedades como el dengue, lo que representa una amenaza directa para la población.

Precisamente, el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) indica que en la región de San Miguelito se han reportado 2,754 casos de dengue, lo que la convierte en la segunda región con mayor cantidad de personas afectadas; de este total, tres han fallecido.

No obstante, el viceministro aseguró que hasta el momento el Minsa no ha recibido reportes de brotes inusuales, más allá de las enfermedades tradicionales.

“Gracias a Dios no hemos tenido ningún reporte importante, pero si no se actúa, es muy probable que se generen enfermedades por contaminación, presencia de roedores y otros factores que se multiplican con la basura”, señaló.

El viceministro explicó que el problema del manejo de los residuos corresponde principalmente al municipio; sin embargo, destacó que lo fundamental es la solución, razón por la cual el Ejecutivo decidió apoyar directamente al distrito para mejorar las condiciones sanitarias.

En ese sentido, hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, al subrayar que la salud pública no depende únicamente del Estado. “No podemos esperar que el Gobierno o el municipio resuelvan solos el problema del aseo. La cruzada empieza en cada hogar, cuidando los reservorios de agua y evitando criaderos de mosquitos”, enfatizó.

Sobre el balance general del sector salud, el viceministro afirmó que, pese a las limitaciones presupuestarias, se han logrado avances importantes y que los indicadores reflejarán progresivamente los resultados de la inversión realizada. Anunció, además, que el nuevo Policentro de San Isidro, ubicado en San Miguelito, podría abrir en el próximo mes, lo que brindará un alivio significativo a la población.

Al ser cuestionado sobre el contrato excepcional con el Consorcio Salud e Higiene Hospitalaria, que incluye a la empresa Hombres de Blanco Corp. y que contempla la limpieza y desinfección de los hospitales públicos, reconoció que existen trámites complejos y sujetos a críticas; sin embargo, recalcó que, en situaciones urgentes, el ministerio no puede paralizar la atención sanitaria a la espera de la burocracia. “Hay momentos en los que no se puede esperar; la prioridad es resolver la problemática”, sostuvo.