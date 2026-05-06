Adenda del intercambiador este eleva el costo del Cuarto Puente a $2,387 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La adenda firmada entre el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade y representante del Consorcio Panamá Cuarto Puente, representa una inversión adicional de 295 millones de dólares y es para el rediseño del intercambiador este.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) firmaron una adenda al contrato del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá para rediseñar el Intercambiador Este, una modificación que elevará el costo total de la megaobra a 2,387 millones de dólares y extenderá su entrega hasta diciembre de 2028.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que la adenda representa una inversión adicional de 295 millones de dólares y busca evitar congestionamientos vehiculares que, según indicó, se habrían generado con el diseño aprobado durante la administración anterior.

“El intercambiador más grande de Panamá y probablemente de Centroamérica garantizará que el tráfico fluya eficientemente desde y hacia la ciudad de Panamá”, afirmó Andrade al destacar que la nueva estructura conectará de manera más fluida la avenida La Amistad, la terminal de Albrook, el Corredor Norte, la avenida Omar Torrijos y la avenida Ascanio Arosemena.

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá alcanza un 30% de avance general, con 25 frentes de trabajo activos y la generación de hasta 3,700 empleos directos. Cortesía

Por su parte, el director del proyecto del Cuarto Puente, Manuel Alvarado, aseguró que el rediseño permitirá reducir significativamente los congestionamientos en el acceso hacia Panamá Oeste y la capital una vez que la obra entre en funcionamiento.

La adenda contempla la ampliación y rehabilitación de vías existentes, la construcción de nuevas rampas de acceso hacia la ciudad y la integración de conexiones directas con el Cuarto Puente, además de mejoras en el ordenamiento y la seguridad vial en las áreas de Albrook y Balboa.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente tiene a su cargo la construcción de esta megaobra, que incluye un puente atirantado de alta complejidad, dos viaductos con una longitud combinada de 2.5 kilómetros y dos intercambiadores clave para mejorar la conectividad con Panamá Oeste y disminuir la carga vehicular sobre el Puente de las Américas y el Puente Centenario.

El Cuarto Puente sobre el Canal tendrá 965 metros de longitud y torres principales de hasta 186 metros de altura, equivalentes a un edificio de aproximadamente 65 pisos. Además, contará con seis carriles vehiculares —tres hacia la capital y tres hacia el interior del país—, así como una altura libre de navegación de 75 metros para permitir el paso seguro de buques neopanamax.

Cada carril tendrá 3.65 metros de ancho y la estructura incluirá una acera peatonal.

Según el ministro de Obras Públicas, esta modificación forma parte de los ajustes técnicos necesarios para garantizar la integración eficiente del Cuarto Puente con la red vial metropolitana y asegurar su funcionalidad una vez entre en operación.

Actualmente, el proyecto registra un avance del 35 % y su entrega está prevista para diciembre de 2028.