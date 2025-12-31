Adendas contractuales permitirán construir nuevo ION y urgencias pediátricas en Ciudad de la Salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.



Dos adendas fueron aprobadas en 2025 por la Caja de Seguro Social (CSS) al contrato cedido en 2021 al Consorcio Construcciones Hospitalarias, S.A., integrado por Constructora Riga Services, S.A. y CMG, responsable de culminar la construcción del proyecto Ciudad de la Salud, con un costo total de $523.7 millones.

Las nuevas adendas contractuales corresponden a la construcción de dos proyectos de salud de alta relevancia para la atención de los pacientes: el nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION), con una inversión de $95 millones, y el nuevo cuarto de urgencias pediátricas, que tendrá un costo estimado de $8.3 millones. Ambas obras se desarrollarán en los terrenos de Ciudad de la Salud, ubicados en el corregimiento de Ancón.

Alex González, presidente del Patronato del ION y asesor del Ministerio de Salud (Minsa), confirmó que la decisión de construir el nuevo oncológico se adoptó mediante una adenda contractual y no a través de una licitación pública.

González explicó que el Estado optó por esta figura legal tras evaluar los antecedentes fallidos de procesos licitatorios anteriores para la construcción de un nuevo ION.“Hubo al menos cuatro intentos en gobiernos pasados que no prosperaron. Eran proyectos con precios de referencia superiores a los $400 millones, que terminaron anulados por impugnaciones y retrasos”, señaló.

Agregó que, ante la urgencia sanitaria y el hacinamiento que enfrentan los pacientes oncológicos, la CSS consideró que la adenda representaba un mecanismo legal más ágil y costo-efectivo, al permitir que la misma empresa encargada de Ciudad de la Salud ampliara el complejo sin iniciar un nuevo proceso de licitación, el cual podría extenderse por varios años.

El presidente del ION indicó que la propuesta fue elaborada de forma conjunta por la CSS y el ION, incluyendo el diseño del nuevo edificio, y posteriormente aprobada tanto por el Patronato del ION como por la Junta Directiva de la CSS, lo que permitió autorizar el uso de los fondos y emitir la orden de proceder.

Una adenda de $8.5 millones

En cuanto al proyecto de construcción del cuarto de urgencias pediátricas en Ciudad de la Salud, la obra surge ante la necesidad de contar con un área especializada de atención de emergencias, que no fue contemplada en el diseño original del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad.

Este nuevo edificio de urgencias pediátricas constituye una obra estratégica que permitirá mejorar la atención inmediata y oportuna de niños y adolescentes en situaciones críticas.

La imagen muestra en celeste donde se construirá el nuevo edificio de urgencias pediátricas. Cortesía

La infraestructura contará con una superficie de 1,605 metros cuadrados, distribuidos en dos niveles, e incluirá cinco consultorios de urgencias pediátricas, una sala de observación con 14 camas, áreas especializadas de rehidratación, inhaloterapia y aislamiento, además de farmacia, flebotomía, espacios de docencia, oficinas administrativas y áreas de descanso para el personal médico. También dispondrá de ascensores y salas de espera adecuadas para los familiares.

Según un comunicado de la CSS, el proyecto tendrá un período de ejecución de entre 12 y 18 meses y permitirá ampliar la cobertura de especialistas pediátricos las 24 horas del día, optimizando la respuesta ante emergencias y reduciendo los tiempos de atención en un hospital que, en su primer año de operación, registró más de 54 mil atenciones de urgencias.

Actualmente, la atención de los pacientes pediátricos se realiza en carpas temporales, donde se efectúan el registro, el triaje y la espera, antes de que los menores sean trasladados al interior del hospital para recibir atención especializada.

Niños y sus familiares esperan bajo tiendas de campaña frente al Hospital Pediátrico de la Ciudad de la Salud, mientras la CSS adapta temporalmente la atención pediátrica por la falta de un cuarto de urgencias. Isaac Ortega

El nuevo cuarto de urgencias pediátricas beneficiará a 193,973 pacientes y contará con planta baja y dos pisos. Dispondrá de cinco consultorios de urgencias pediátricas, área de recepción, sala de espera, una sala de observación con 14 camas, un área de rehidratación con 21 sillas y un área de inhaloterapia con ocho sillas, además de farmacia, sala de docencia, cocina y otros espacios complementarios.

Constructora con amplio historial de contratos

La empresa Constructora Riga Services, S.A. ha obtenido contratos millonarios en distintas administraciones gubernamentales. Durante el gobierno de Juan Carlos Varela, ejecutó el contrato del estadio de Aguadulce; en la administración de Laurentino Cortizo, asumió el contrato cedido para Ciudad de la Salud; y actualmente, bajo el gobierno de José Raúl Mulino, desarrolla el nuevo edificio del ION y la mejora integral del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

Se reporta un 22.8% de avance en los trabajos de transformación y mejora integral del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh). Cortesía

De acuerdo con información publicada en su página web, Constructora Riga Services reporta más de 40 proyectos institucionales entre obras deportivas, hospitalarias e institucionales. Hasta 2023, la empresa acumulaba contratos por un monto aproximado de $800 millones.

En el ámbito deportivo, obtuvo 17 contratos, entre ellos el Estadio Mariano Rivera, el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, además de complejos y villas deportivas.

En el sector hospitalario, figuran alrededor de 14 proyectos, incluyendo Ciudad de la Salud, la policlínica de San Antonio en San Miguelito, el Instituto de Salud de los Trabajadores, hospitales, ULAPS y centros materno-infantiles.

En cuanto a proyectos institucionales, destacan obras como la construcción de mercados, escuelas, juntas comunales, sedes regionales y trabajos de fachadas bancarias.

Este medio consultó a la CSS sobre las razones para otorgar dos proyectos de gran envergadura mediante adendas directas a Constructora Riga Services, S.A.. La institución respondió que, en los próximos días, la Secretaría de Metas se reunirá con las autoridades correspondientes para abordar específicamente el tema del proyecto del ION.