Adiós a un patriota: fallece Marco Antonio Fenton, héroe del 9 de enero de 1964

Marco Antonio Fenton Achurra, uno de los sobrevivientes y protagonistas de la histórica Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, falleció el pasado 7 de octubre a los 82 años de edad tras una larga lucha contra complicaciones de salud que lo mantuvieron bajo cuidados especiales durante los últimos meses.

Fenton Achurra fue más que un nombre en los libros de historia: fue un rostro, una voz y una vida dedicada a recordar a quienes dieron todo por la soberanía panameña. Su valentía durante los acontecimientos de 1964 y su compromiso posterior con la memoria de los mártires lo convirtieron en un referente de dignidad y amor por el país.

Como presidente del Movimiento Nacional de Héroes y Mártires del 9 de Enero, trabajó incansablemente para que las nuevas generaciones comprendieran el valor de aquella gesta. No buscaba protagonismo, sino justicia histórica para quienes murieron defendiendo la bandera.

En marzo de 2025, su salud se deterioró considerablemente, lo que llevó a su traslado al Centro de Atención Integral para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), donde era atendido tras sufrir una fractura de cadera. Su caso despertó solidaridad y afecto entre los panameños que recordaban su legado y su humildad.

La noticia de su muerte provocó una ola de mensajes de condolencia de autoridades, docentes, organizaciones cívicas y ciudadanos que destacaron su ejemplo de entrega y coherencia. Muchos coincidieron en que Fenton Achurra representaba el espíritu más puro del patriotismo panameño.

De hecho, el presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó el fallecimiento de Fenton Achurra durante su conferencia semanal de este 9 de octubre. “Sin haber sido su amigo, siempre fue una persona cortés y cordial cuando coincidimos. En los últimos meses colaboramos con él, especialmente durante la difícil enfermedad que enfrentaba”, expresó el mandatario.

He solicitado que se apoye el sepelio del Mártir de enero de 1964 Marco Fenton Achurra y se le dispensen todos los honores. Por él y los demás compañeros institutores, entre otros actores relevantes, Panama es soberana y el Canal es panameño. QEPD — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 8, 2025

El presidente solicitó que se brindará apoyo para el sepelio de Fenton Achurra y que se le otorguen todos los honores correspondientes, no solo por él, sino también por sus compañeros y demás actores relevantes que formaron parte de aquella histórica gesta.

Con su partida, Panamá pierde a uno de los últimos guardianes de una historia escrita con coraje y sacrificio. Pero su nombre quedará en la memoria colectiva, como aquel joven que un día alzó una bandera y, con ella, el orgullo de toda una nación.