Adiós al SOP, expertos redefinen una de las condiciones hormonales más comunes en mujeres

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una de las alteraciones hormonales más comunes en las mujeres en edad reproductiva dejará atrás un nombre que, de acuerdo con expertos, resulta impreciso y minimiza el impacto metabólico y hormonal de la enfermedad.

Síndrome ovárico poliendocrino metabólico es el nuevo nombre que se le otorgó al anteriormente denominado síndrome de ovario poliquístico (SOP), que afecta a una de cada ocho mujeres en el mundo.

Este trastorno puede causar menstruaciones irregulares, dificultades para ovular, acné, exceso de vello, caída del cabello y alteraciones metabólicas, como resistencia a la insulina y mayor riesgo de diabetes tipo 2. También se asocia con ansiedad, depresión y problemas cardiovasculares.

Precisamente por esta variedad de manifestaciones, los expertos decidieron impulsar el cambio de nombre, al considerar que no se trata únicamente de un trastorno ginecológico. Además, muchas pacientes no presentan quistes en los ovarios, por lo que la antigua denominación generaba confusión y, en algunos casos, diagnósticos tardíos.

El estudio Síndrome ovárico metabólico poliendocrino, el nuevo nombre para el síndrome de ovario poliquístico: un proceso de consenso global en varias etapas fue liderado por la investigadora australiana Helena J. Teede y se basó en un proceso de consenso global en el que participaron más de 14 mil personas y 56 organizaciones internacionales.

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Los autores señalan que el término SOP es impreciso porque oculta “diversas características endocrinas y metabólicas, y contribuye a la fragmentación de la atención y el estigma, además de limitar la investigación y la formulación de políticas”.

De acuerdo con el informe, publicado en la revista médica The Lancet, esta condición afecta a 170 millones de mujeres durante sus años reproductivos.

El estudio recalca que la condición no afecta solo la fertilidad o la menstruación, sino también el metabolismo, la salud cardiovascular y mental.

Los especialistas señalaron que, tras descartar otras enfermedades, el síndrome se diagnostica en adultos cuando la persona presenta al menos dos de estas características: problemas de ovulación, como menstruaciones irregulares o ausencia de periodos; señales de exceso de hormonas masculinas, como acné, crecimiento excesivo de vello o caída del cabello; y ovarios con múltiples pequeños quistes visibles en una ecografía o niveles elevados de la hormona antimülleriana (AMH).

En el caso de los adolescentes, deben presentarse los dos primeros criterios.

¿Qué implica el cambio de nombre?

Según el consenso publicado en The Lancet, el nuevo nombre busca reflejar que la enfermedad puede afectar distintos sistemas del cuerpo y no solo la fertilidad o la menstruación.

El término “metabólico” hace referencia a problemas como la resistencia a la insulina, el aumento del riesgo de diabetes tipo 2 y las complicaciones cardiovasculares. “Poliendocrino”, por su parte, apunta a que intervienen varias hormonas y glándulas del sistema endocrino.

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Los autores también argumentan que el nombre actual puede generar confusión porque muchas pacientes diagnosticadas con SOP no tienen quistes en los ovarios. Esto, señalan, ha contribuido a diagnósticos tardíos, desinformación y a que algunos síntomas, como el acné, las afectaciones a la salud mental o el aumento de peso, sean minimizados o tratados de forma aislada.

Los especialistas sostienen que el cambio busca que el trastorno deje de verse únicamente como un problema de fertilidad y sea abordado como una condición integral que afecta múltiples aspectos de la salud femenina.

Representa además un avance para las pacientes, quienes durante años han recibido tratamientos que solo enmascaran los síntomas visibles o, en muchos casos, no han recibido información suficiente sobre el diagnóstico, el cual va mucho más allá de un problema ginecológico.