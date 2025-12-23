Adjudican contrato de $9.3 millones para rehabilitar calles de Panamá Norte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las calles de Panamá Norte ya fue adjudicado.

El Consorcio Panamá Norte, integrado por Concreto Asfáltico Nacional, S.A. y Conansa, resultó ganador de la licitación tras presentar la mejor oferta económica, por un monto de 9.3 millones de dólares.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio luz verde a la adjudicación de este contrato el pasado 17 de diciembre. El acto público tenía un precio de referencia de 10 millones de dólares.

Entre las responsabilidades del consorcio adjudicatario está la rehabilitación de varias calles en los corregimientos de Chilibre, Las Cumbres y Alcalde Díaz.

En Chilibre se intervendrán las calles El Roble, Agua Buena, Don Bosco, La Esmeralda y Llano Verde; en Las Cumbres, Calle 1, Villa Nueva, San Pablo, Las Torres, Colonial Las Cumbres, Lucha Franco y Unión Veragüense; mientras que en Alcalde Díaz se rehabilitarán Calle 2, Calle 3, Calle 4, Calle 7, San Juan de Dios y la vía Boyd Roosevelt.

Una vez culminados los trabajos de rehabilitación, el consorcio deberá encargarse del mantenimiento de las vías por un período de 36 meses.