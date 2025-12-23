Panamá, 23 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OBRAS

    Adjudican contrato de $9.3 millones para rehabilitar calles de Panamá Norte

    José González Pinilla
    Adjudican contrato de $9.3 millones para rehabilitar calles de Panamá Norte
    Entrada de Alcalde Díaz.

    El proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las calles de Panamá Norte ya fue adjudicado.

    El Consorcio Panamá Norte, integrado por Concreto Asfáltico Nacional, S.A. y Conansa, resultó ganador de la licitación tras presentar la mejor oferta económica, por un monto de 9.3 millones de dólares.

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio luz verde a la adjudicación de este contrato el pasado 17 de diciembre. El acto público tenía un precio de referencia de 10 millones de dólares.

    Entre las responsabilidades del consorcio adjudicatario está la rehabilitación de varias calles en los corregimientos de Chilibre, Las Cumbres y Alcalde Díaz.

    En Chilibre se intervendrán las calles El Roble, Agua Buena, Don Bosco, La Esmeralda y Llano Verde; en Las Cumbres, Calle 1, Villa Nueva, San Pablo, Las Torres, Colonial Las Cumbres, Lucha Franco y Unión Veragüense; mientras que en Alcalde Díaz se rehabilitarán Calle 2, Calle 3, Calle 4, Calle 7, San Juan de Dios y la vía Boyd Roosevelt.

    Una vez culminados los trabajos de rehabilitación, el consorcio deberá encargarse del mantenimiento de las vías por un período de 36 meses.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Influenza A(H3N2) en Panamá: prevención, síntomas y monitoreo de la variante K. Leer más
    • Venezuela anuncia el zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de las tensiones con Estados Unidos. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más
    • Rubén Blades cuestiona que aún no se conozca el número real de víctimas de la invasión. Leer más