    Adjudican diseño y construcción del Hospital de Mascotas: $14.1 millones

    José González Pinilla
    Hospital de Mascotas. Tomada de Pexels

    El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, adjudicó a la empresa Construction Management Group, Inc. el proyecto de diseño y construcción del Hospital de Mascotas, cuyo costo será de $14.1 millones.

    La decisión fue tomada este martes 12 de agosto de 2025 mediante la Resolución N.° 008. En el documento, Linares indicó que la empresa cumplió con todos los requisitos obligatorios y obtuvo la mayor calificación (95 puntos), tras un análisis realizado por una comisión evaluadora.

    La presente resolución podrá ser objeto de un recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su notificación, es decir, desde este martes.

    En el acto de licitación pública participaron cuatro empresas, pero solo dos pasaron el filtro: Construction Management Group, Inc. y Administradora de Proyectos de Construcción, S.A.

    Construction Management Group, Inc. presentó una propuesta por $14.1 millones y recibió 95 puntos, mientras que Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. ofertó $14.9 millones y obtuvo 93.82 puntos.

    Adjudicación del hospital de Mascotas.

    El Hospital de Mascotas fue una de las promesas de campaña del presidente José Raúl Mulino. La obra, que debía iniciar en junio de este año, tiene como fecha estimada de entrega diciembre de 2026.

    Estará ubicado en Costa Sur, a la altura del Corredor Sur, en un punto estratégico cercano a una estación del Metro de Panamá y con acceso a rutas de metrobuses.

