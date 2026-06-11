Adjudican por $22.5 millones la ampliación de la potabilizadora de Chitré

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la junta directiva de la entidad avaló la adjudicación del proyecto de rehabilitación y ampliación de la potabilizadora Roberto Reyna, de Chitré, Herrera, por $22.5 millones.

Se trata del proyecto Estudios, Diseño, Mejoras, Rehabilitación, Equipamiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento y Planta Potabilizadora Roberto Reyna, el cual fue adjudicado a la empresa Espina Obras Hidráulicas, S.A.

Tras la adjudicación, la junta directiva también autorizó al director del Idaan, Antonio Tercero González, a formalizar el contrato para la obra.

En el acto público participaron seis empresas, las cuales cumplieron con los requisitos para participar, de acuerdo con la comisión evaluadora de la licitación.

Se informó que la obra será financiada por intermedio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El director del Idaan también adelantó que, con la finalidad de mejorar el servicio de agua potable en Chitré, se ha inyectado al sistema un millón de galones de agua y que se compraron las válvulas para diferentes corregimientos de este distrito.

El distrito de Chitré es uno de los afectados por la contaminación de los ríos que abastecen las principales potabilizadoras de las provincias de Herrera y Los Santos.

En esta región, todavía el agua no es apta para el consumo humano, situación que lleva más de un año.