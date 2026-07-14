Adjudican por $32.1 millones la construcción del Policentro de Don Bosco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) adjudicó el contrato para el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo Policentro de Don Bosco, un proyecto valorado en 32.08 millones de dólares.

La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución No. 074 del 22 de junio de 2026, que otorgó el contrato a la empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. (ASOCSA), siendo la única que presentó una propuesta.

El policentro será construido en la antigua piquera de Don Bosco, provincia de Panamá.

El precio de referencia establecido por el Minsa para la licitación fue de 28.5 millones de dólares, aunque el contrato fue adjudicado finalmente por más de 32 millones de dólares.

El pliego de cargos establece que el nuevo centro contará con un área de urgencias equipada para la atención de trauma y choque, observación para hombres, mujeres y niños, inhaloterapia y rehidratación; un área quirúrgica con quirófano modular y salas para procedimientos menores; y un servicio de imagenología con rayos X digital y panorámico, mamografía, ultrasonido y tomografía.

Además, ofrecerá consultas especializadas en dermatología, oftalmología, urología, ginecobstetricia y medicina interna, así como consulta externa en medicina general, electrocardiogramas (EKG) y espirometría. La cartera de servicios también incluirá odontología, fisioterapia, laboratorio clínico, farmacia y pediatría, con programas de vacunación y estimulación temprana.

También incorporará programas específicos como una Clínica de Salud Mental, una Clínica de Cesación de Tabaco y una Clínica Amigable.

El contrato contempla una ejecución total de 1,825 días calendario, equivalente a aproximadamente cinco años, divididos en dos etapas principales.

La primera corresponde a la construcción de la obra, que deberá completarse en 730 días calendario (dos años). Posteriormente, el contratista tendrá la obligación de brindar 1,095 días calendario (tres años) de mantenimiento preventivo, correctivo y operativo de toda la infraestructura y sus equipos.

De acuerdo con el pliego de cargos, el proyecto contempla: 10,111 metros cuadrados de construcción cerrada y un sótano de 3,613 metros cuadrados, destinado principalmente a estacionamientos y áreas técnicas.

Según el representante de Don Bosco, Pier Janson, el proyecto entrará ahora en la fase de estudios técnicos y de suelo, con la previsión de que la construcción comience durante el primer trimestre de 2027.

Además, el documento establece que el policentro dispondrá de un sistema de gases médicos, una planta eléctrica con capacidad para operar durante 72 horas en caso de emergencia y tanques de almacenamiento de 25,000 galones tanto para agua potable como para el sistema contra incendios.