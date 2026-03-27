Advierten de exceso de trabajadores extranjeros en el proyecto del cuarto puente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras varias denuncias de personas que buscan empleo en el proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá —a cargo del Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP)—, se señala la presencia de numerosos trabajadores asiáticos laborando en la obra, en detrimento de la contratación de mano de obra panameña, lo que ha dificultado el acceso a plazas de trabajo.

El CPCP está integrado principalmente por las empresas constructoras chinas China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) y China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC), responsables del desarrollo de la obra, cuyo costo asciende a 2,137 millones de dólares.

Según las denuncias, en el sector de La Boca, donde se desarrollan los trabajos del lado este y se construye la torre principal M3, se ha observado una gran cantidad de obreros asiáticos, muchos con limitada fluidez en español, ingresando al proyecto como trabajadores. En contraste, los obreros panameños deben aplicar a través de la página web del consorcio o del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Ante esta situación, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, hizo un llamado de atención a la empresa encargada del proyecto. Informó que, tras las fiscalizaciones realizadas, se ha detectado la presencia de trabajadores extranjeros por encima de lo permitido por la ley, particularmente de origen asiático.

La titular del Mitradel confirmó que la institución mantiene una fiscalización constante en la obra y advirtió que no se seguirán otorgando excepciones para la contratación de mano de obra extranjera. “Ya hicimos un llamado de atención y la no renovación o el no otorgamiento de excepciones”, señaló, al recalcar que la prioridad es garantizar oportunidades laborales para los panameños.

El Código de Trabajo, en sus artículos 17, 18 y 19, establece los términos para la contratación de mano de obra extranjera, permitiendo a las empresas contratar hasta un 10% de personal extranjero ordinario (técnicos o mano de obra no especializada) y hasta un 15% de especialistas.

Ante esta situación, Muñoz explicó que, aunque la empresa ha solicitado permisos especiales para superar el límite legal del 10% de trabajadores extranjeros, estos casos están siendo regulados con mayor rigor. Indicó que se trata de una situación heredada de la administración anterior, pero que el actual Gobierno ha reforzado los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

La ministra enfatizó que en el país existe suficiente mano de obra calificada para integrarse a este tipo de proyectos. “Aquí hay mucha mano de obra buena, trabajadores panameños, para que se inserten en el Cuarto Puente en la medida que sea necesario”, afirmó, destacando que el objetivo es fortalecer el empleo local.

Trabajadores durante el proceso de vaciado de la pila M3 del proyecto cuarto puente. Cortesía

Actualmente, el Mitradel mantiene presencia permanente en la obra mediante inspectores y oficiales de seguridad, quienes monitorean el cumplimiento de las disposiciones laborales.

Las autoridades reiteraron que continuarán las inspecciones y no descartan aplicar sanciones adicionales si se detectan nuevas irregularidades en la contratación.

Se elevó una consulta sobre este tema al consorcio CPCP; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se ha emitido comentario ni comunicado oficial.