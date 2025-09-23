Panamá, 23 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Salud Pública

    Advierten que recorte presupuestario al Minsa y la CSS pone ‘en riesgo la vida de pacientes’

    Henry Cárdenas P.
    Advierten que recorte presupuestario al Minsa y la CSS pone ‘en riesgo la vida de pacientes’
    Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, sustentó el presupuesto de la entidad la semana pasada. Cortesía

    El recorte de cerca de $900 millones para el presupuesto de 2026 del Ministerio de Salud (Minsa) puso en alerta a la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, que advirtió que se pondrá en riesgo la salud de los pacientes, sobre quienes no están asegurados.

    +info

    Salud en riesgo: Boyd advierte sobre el impacto de los recortes en el presupuesto del Minsa para 2026

    “Este ajuste significa: 70% menos presupuesto para medicamentos, poniendo en riesgo la vida de pacientes que dependen del sistema público”, afirmó en un comunicado la federación.

    Al mismo tiempo, se denuncia que esta reducción en el presupuesto también se reflejará en 632 plazas de salud menos, dejando hospitales sin personal; 51% de recorte en infraestructura, lo cual impide abrir nuevas instalaciones y modernizar los servicios.

    De igual manera, se destaca que la población más afectada será la no asegurada, que representa el 33.2% de los panameños, para quienes el Minsa es la única opción de atención.

    La federación advierte que un sistema público de salud deficiente se transformará en un incremento en los precios de la salud privada y en la disminución del acceso de los más vulnerables.

    Con respecto a la Caja de Seguro Social (CSS), la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas explica que el presupuesto para medicamentos sufrió una disminución del 19.5%, de $319,457,500, a $257,328,039.

    El gremio le recuerda al Gobierno que el artículo 254 de la Ley 419 de 2024 protege el financiamiento de medicamentos, prohibiendo que se reduzca por debajo del año anterior.

    “Por ello, hacemos un llamado urgente a revertir este recorte, garantizar los recursos para medicamentos, personal e infraestructura, y asegurar que el derecho a la salud prevalezca sobre la lógica del ajuste fiscal”, se plasma en el comunicado de la federación.

    El presupuesto vigente para 2025 del Minsa asciende a $2,489 millones. Sin embargo, la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas para 2026 es de $3,445 millones.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más