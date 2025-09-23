Advierten que recorte presupuestario al Minsa y la CSS pone ‘en riesgo la vida de pacientes’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El recorte de cerca de $900 millones para el presupuesto de 2026 del Ministerio de Salud (Minsa) puso en alerta a la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, que advirtió que se pondrá en riesgo la salud de los pacientes, sobre quienes no están asegurados.

“Este ajuste significa: 70% menos presupuesto para medicamentos, poniendo en riesgo la vida de pacientes que dependen del sistema público”, afirmó en un comunicado la federación.

Al mismo tiempo, se denuncia que esta reducción en el presupuesto también se reflejará en 632 plazas de salud menos, dejando hospitales sin personal; 51% de recorte en infraestructura, lo cual impide abrir nuevas instalaciones y modernizar los servicios.

De igual manera, se destaca que la población más afectada será la no asegurada, que representa el 33.2% de los panameños, para quienes el Minsa es la única opción de atención.

La federación advierte que un sistema público de salud deficiente se transformará en un incremento en los precios de la salud privada y en la disminución del acceso de los más vulnerables.

Con respecto a la Caja de Seguro Social (CSS), la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas explica que el presupuesto para medicamentos sufrió una disminución del 19.5%, de $319,457,500, a $257,328,039.

El gremio le recuerda al Gobierno que el artículo 254 de la Ley 419 de 2024 protege el financiamiento de medicamentos, prohibiendo que se reduzca por debajo del año anterior.

“Por ello, hacemos un llamado urgente a revertir este recorte, garantizar los recursos para medicamentos, personal e infraestructura, y asegurar que el derecho a la salud prevalezca sobre la lógica del ajuste fiscal”, se plasma en el comunicado de la federación.

El presupuesto vigente para 2025 del Minsa asciende a $2,489 millones. Sin embargo, la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas para 2026 es de $3,445 millones.