Panamá, 21 de marzo del 2026

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    PROVINCIA DE LOS SANTOS

    Advierten sobre agua no apta para consumo en Llano de Piedra y Las Tablas

    Yaritza Mojica
    Advierten sobre agua no apta para consumo en Llano de Piedra y Las Tablas
    Minsa advierte que agua en Llano de Piedra y Las Tablas no es apta para consumo

    El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió a la población del corregimiento de Llano de Piedra, en Macaracas, y del distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, que el agua que llega actualmente a los grifos no es apta para el consumo humano, debido a alteraciones en su calidad detectadas en análisis recientes.

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    Según la entidad, las últimas mediciones realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), y verificadas por el Minsa, evidenciaron cambios en los parámetros del agua, entre ellos la presencia de microorganismos por encima de los niveles permitidos.

    Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomendaron hervir el agua entre tres y cinco minutos antes de consumirla, como medida preventiva para reducir riesgos a la salud.

    Este tipo de alertas no es aislado en el país. En el último año, la región de Azuero ha enfrentado problemas con la calidad del agua potable debido a la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, una situación que compromete las fuentes hídricas y, en consecuencia, los procesos de potabilización.

    Tanto el Minsa como el Idaan informaron que mantendrán el monitoreo de la situación con el objetivo de restablecer la calidad del suministro. Además, hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones sanitarias mientras se normalizan los parámetros del agua en las zonas afectadas.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


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