Aeronave realiza aterrizaje forzoso tras falla en el motor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que una aeronave civil que cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert y el Aeródromo Rubén Cantú, en Santiago de Veraguas, realizó un aterrizaje forzoso luego de presentar una falla.

De acuerdo con la entidad, los dos ocupantes de la aeronave, con matrícula HP-1861 y modelo Piper PA-28, resultaron ilesos. El piloto declaró la emergencia a las 3:50 p.m. mientras sobrevolaba el sector de Aguadulce.

La aeronave se declaró en emergencia mientras sobrevolaba el sector de Aguadulce. Cortesía

Según el reporte del piloto, el avión presentó una fuerte vibración en el motor, además de pérdida de altitud y fallas en el sistema GPS.

La AAC detalló que el piloto comunicó su intención de realizar un aterrizaje forzoso en el campo más cercano, ubicado aproximadamente a 22.5 millas náuticas (41.6 kilómetros) al este de Santiago.