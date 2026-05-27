Aeronave realiza aterrizaje forzoso tras falla en el motor

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que una aeronave civil que cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert y el Aeródromo Rubén Cantú, en Santiago de Veraguas, realizó un aterrizaje forzoso luego de presentar una falla.
De acuerdo con la entidad, los dos ocupantes de la aeronave, con matrícula HP-1861 y modelo Piper PA-28, resultaron ilesos. El piloto declaró la emergencia a las 3:50 p.m. mientras sobrevolaba el sector de Aguadulce.
Según el reporte del piloto, el avión presentó una fuerte vibración en el motor, además de pérdida de altitud y fallas en el sistema GPS.
La AAC detalló que el piloto comunicó su intención de realizar un aterrizaje forzoso en el campo más cercano, ubicado aproximadamente a 22.5 millas náuticas (41.6 kilómetros) al este de Santiago.