Aeve denuncia la situación de las escuelas: condiciones precarias y escuelas rancho

La Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), a través de un comunicado de prensa, informó que 31 escuelas no comenzarán clases hoy, 10 de marzo. Sin embargo, esta cifra difiere de la brindada por el Ministerio de Educación (Meduca), que indica que son 21 los centros educativos que no están listos para recibir a los alumnos.

La organización de educadores señala que no es aceptable que, en pleno siglo XXI, niños y jóvenes estudien en condiciones precarias. Además, reitera su compromiso con la erradicación de las 378 escuelas rancho en el país.

No obstante, la organización no publicó la lista de los 31 escuelas que no comenzarán clases este lunes.

El comunicado, que lleva la firma del secretario general de Aeve, Luis Sánchez, recuerda que la educación es un derecho, pero también un compromiso compartido, por lo que los padres de familia tienen un papel clave en el proceso educativo. El apoyo, seguimiento y orientación de los padres son esenciales para que sus hijos avancen con éxito en este nuevo año, dijo Sánchez.

El gremio magisterial también hizo un llamado a los educadores a mantenerse vigilantes ante las decisiones que se tomen en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de Ley 163, referente al futuro de la Caja de Seguro Social, ya que es un tema que involucra a todos.