Afro Panamá Food reunirá gastronomía, música y cultura este fin de semana en Mi Pueblito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Afro Panamá Food reunirá este fin de semana en Mi Pueblito Afroantillano a más de 80 emprendedores con una agenda llena de gastronomía, música, comparsas, moda y tradiciones afro como parte del Mes de la Etnia Negra.

Más de 80 emprendedores se reunirán este fin de semana en Mi Pueblito Afroantillano, ubicado en las faldas del Cerro Ancón, en ciudad de Panamá, para celebrar una nueva edición del Afro Panamá Food.

El evento se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo como parte de la agenda del Mes de la Etnia Negra en Panamá y promete dos días cargados de gastronomía, música, moda y tradiciones afro.

Quienes asistan podrán disfrutar de algunos de los platillos más representativos de la cocina afroantillana panameña, desde pescado entero con patacones hasta saus y torrejitas de bacalao. Pero la experiencia irá mucho más allá de la comida: también habrá comparsas, congos, diablos, pasarelas afro, talleres de turbantes y trenzas, además de presentaciones musicales en vivo.

Afro Panamá Food . Fotos: Cortesía / Franklyn Robinson

“Durante dos días, el público podrá disfrutar de gastronomía, arte y música afro en un espacio que promueve la cultura afroantillana y su aporte a la historia y cultura panameña”, comentó Franklyn Robinson, organizador del Afro Panamá Food.

Robinson invitó a la población a sumarse a la celebración y disfrutar de la variada agenda cultural preparada para exaltar la identidad afro. Además, adelantó que esperan recibir a más de 8 mil personas y superar la asistencia registrada en la edición anterior.

Afro Panamá Food reunirá gastronomía, música y cultura. Fotos: Cortesía / Franlkyn Robinson

La programación incluirá las presentaciones de los Combos Nacionales y Arcadio Molinar, Ismael Cárdenas y Toby Mootoo junto a la Orquesta Municipal de Panamá. También participarán diseñadores como Jean Decort y Alex Adames en las pasarelas, además de artistas como Renato y René el Renegado en el segmento Night ta’ Fun.

Las comparsas también tendrán protagonismo con agrupaciones como Los Campesinos de Colón y Los Monarca de Chorrera.

Afro Panamá Food reunirá gastronomía, música y cultura. Fotos: Cortesía / Franlkyn Robinson

El evento contará con transporte gratuito de Bus Men desde la Terminal de Albrook, Muelle 7, a partir de las 10:00 a.m., con salidas cada hora. Los organizadores recomiendan a los asistentes utilizar plataformas digitales de transporte.

El Afro Panamá Food se desarrollará ambos días en horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Para más información, los interesados pueden visitar la cuenta @afropanamafood en redes sociales.