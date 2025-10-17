Panamá, 17 de octubre del 2025

    Agenda cultural Panamá 2025

    Agenda cultural de Panamá: más de 20 actividades del 17 al 24 de octubre

    Getzalette Reyes
    Ciudad de Las Artes en Llanos de Curundu. LP Alexander Arosemena

    El Ministerio de Cultura (MiCultura) anunció la agenda cultural para la semana del 17 al 24 de octubre, con eventos que se desarrollarán en la ciudad de Panamá y en el interior del país.

    La programación incluye más de 20 actividades que abarcan desde muestras de arte contemporáneo hasta festivales tradicionales y presentaciones teatrales.

    Entre los eventos destacados figuran Voces del Patrimonio, un diálogo que se realizará en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá; la exposición Expresiones, Pintura y Escultura en la Ciudad de las Artes; y la muestra “Primero estaba la mar” en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá).

    Los amantes del teatro podrán disfrutar de montajes como Luna Escarlata, en el Centro de Arte y Cultura de Colón; El Juicio del Ser, en el Teatro Guild de Ancón; y Un tranvía llamado deseo, en Teatro en Círculo. Además, el Festival Prisma de Danza Contemporánea continúa con funciones en el Teatro Nacional, y el Festival Nacional del Toro Guapo de Antón mantiene viva una de las tradiciones más emblemáticas de Coclé.

    La música también tendrá un papel protagónico con el Festival de Percusión Internacional “Panamá Suena con Fuerza”, en el Auditorio Herbert De Castro de la Ciudad de las Artes, y el Concierto Final de Torrente de Canciones, en el Teatro Amador.

    En el ámbito del arte visual, sobresalen exposiciones como Diosa de los Océanos / MAC Popular Vol. 3, en el MAC Panamá, Voz de la Consciencia en la Galería Juan Manuel Cedeño y “Autismo sin límites: Jóvenes y Molas”, en el Museo de la Mola.

    El fin de semana también traerá actividades al aire libre, como la limpieza de playas y monumentos en San Felipe, la caminata de la Cinta Rosada y Celeste en Betania, y el concurso de camisilla veragüense en Montijo.

    La agenda incluye además espacios académicos y de formación, entre ellos el taller Herramientas Coreográficas en la Casa del Soldado, el conversatorio Peripecias de Gestión Cultural en la Biblioteca Simón Bolívar, y la actividad La Memoria a Escena, que se desarrollará del 22 al 24 de octubre.

    Como parte de las actividades de cierre, la presentación de El Lago de los Cisnes en el Teatro Nacional promete ser uno de los grandes atractivos de la semana, junto con proyecciones de cine en la Plaza Catedral.

    La agenda completa puede consultarse en el siguiente documento y en las redes oficiales de @miculturapma.

    Adjuntos

    Agenda del 17 al 24 de octubre de 2025.pdf

