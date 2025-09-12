Agenda cultural en Panamá del 12 al 19 de septiembre de 2025: talleres, conciertos y exposiciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Cultura de Panamá presentó la agenda cultural correspondiente al período del 12 al 19 de septiembre de 2025.

El programa incluye una variada oferta de actividades, como talleres de diseño, exposiciones de arte, obras de teatro, conciertos y festivales.

Los eventos están organizados por fecha y hora, e incluyen información sobre la ubicación, costos de entrada (muchos de ellos gratuitos) y enlaces a redes sociales para más detalles.

La agenda destaca tanto actividades continuas, que se extienden durante varios días o semanas, como eventos únicos programados para fechas específicas.

Para consultar la programación completa, puede acceder al siguiente enlace: