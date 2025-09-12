Panamá, 12 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EVENTO

    Agenda cultural en Panamá del 12 al 19 de septiembre de 2025: talleres, conciertos y exposiciones

    Getzalette Reyes
    Agenda cultural en Panamá del 12 al 19 de septiembre de 2025: talleres, conciertos y exposiciones
    El Museo del Canal Interoceánico de Panamá, situado en el Casco Antiguo, está dedicado a conservar, investigar y difundir los testimonios de la historia del Canal de Panamá. Archivo

    El Ministerio de Cultura de Panamá presentó la agenda cultural correspondiente al período del 12 al 19 de septiembre de 2025.

    El programa incluye una variada oferta de actividades, como talleres de diseño, exposiciones de arte, obras de teatro, conciertos y festivales.

    Los eventos están organizados por fecha y hora, e incluyen información sobre la ubicación, costos de entrada (muchos de ellos gratuitos) y enlaces a redes sociales para más detalles.

    Agenda cultural en Panamá del 12 al 19 de septiembre de 2025: talleres, conciertos y exposiciones
    La agenda incluye una exhibición marina en el Biomuseo. LP

    La agenda destaca tanto actividades continuas, que se extienden durante varios días o semanas, como eventos únicos programados para fechas específicas.

    Para consultar la programación completa, puede acceder al siguiente enlace:

    Adjuntos

    Agenda Cultural del 12 al 19 de septiembre, 2025.pdf

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje. Leer más
    • Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo. Leer más
    • Empleos Panamá anuncia vacantes para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal. Leer más
    • Moody’s advierte que Panamá está al filo de quedarse sin grado de inversión por el manejo de la deuda. Leer más
    • Budy Attie y su red empresarial: préstamos con la CA, licitaciones y polémicas. Leer más
    • Lucy Molinar cancela reunión para separar a secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Crisis del arroz en Panamá: productores advierten pérdidas, Mulino confirma fin del subsidio y el IMA recurre a importaciones. Leer más