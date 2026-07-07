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    IMA

    Agroferias: anuncian puntos de venta para el miércoles 8 de julio

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias: anuncian puntos de venta para el miércoles 8 de julio
    Las Agroferias están abiertas desde las 8:00 a.m. Tomada de X

    La venta de productos agrícolas a precios accesibles continúa este miércoles 8 de julio en diferentes regiones del país, confirmó el Instituto de Mercadeo Agropecuario.

    En las Agroferias se pueden adquirir productos de la canasta básica, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.

    Los consumidores deben presentar su cédula de identidad personal para adquirir los productos y llevar bolsas reutilizables.

    Miércoles 8 de julio

    Veraguas: cancha techada de Flores, en Arenas, distrito de Mariato.

    Casa Comunal de Cerro Redondo, en Bisvalles, distrito de La Mesa.

    Panamá Oeste: casa cultural de El Copecito, en El Espino, distrito de San Carlos.

    Herrera: terrenos del Club Río La Villa, en Las Cabras, distrito de Pesé.

    Chiriquí: terrenos de la feria en Puerto Armuelles, distrito de Barú.

    Panamá Este: iglesia católica La Ascensión del Señor, a un costado de la Junta Comunal de Las Mañanitas.

    San José, en Loma Bonita, en Tortí, distrito de Chepo.

    Colón: terrenos de la feria de Colón, en Buena Vista, distrito de Colón.

    Los Santos: parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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