Agroferias: confirman puntos de venta para este miércoles 24 de junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 24 de junio, en diferentes regiones del país.

En estas Agroferias, los consumidores pueden encontrar productos de la canasta básica familiar a precios accesibles.

Los puestos de venta están abiertos a partir de las 8:00 a.m. y el IMA recordó que las personas deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos y portar bolsas reutilizables.

Miércoles 24 de junio

Chiriquí: cancha comunal en Tijeras, distrito de Boquerón.

Panamá Este: Isla Chepillo, en el distrito de Chepo.

Gimnasio comunal en La Mesa de San Martín, distrito de Panamá.

Colón: parque público de Portobelo, distrito de Portobelo.

Veraguas: casa comunal en La Soledad, distrito de Soná.

Cancha techada en Martín Grande, en Edwin Fábrega, distrito de Santiago.

Panamá Oeste: cancha de baloncesto de Altos del Jobo, en La Represa, distrito de La Chorrera.

Darién: cancha techada de la Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.

Casa local de la comunidad de Nuevo Progreso, en Yaviza, distrito de Pinogana.