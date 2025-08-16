Agroferias del IMA: calendario para el sábado 16 de agosto de 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas agroferias este sábado 16 de agosto de 2025 en distintas provincias del país.

Las actividades se desarrollarán desde las 8:00 a.m. en los siguientes puntos:

Chiriquí: terrenos de la feria, distrito de David.

Panamá: comunidades de las islas de Otoque Oriente y Occidente, distrito de Taboga.

Los Santos: predios de la Cooperativa Avance R.L. (a un costado de la policía), corregimiento de La Villa de Los Santos.

🥕🥩 ¡Este sábado 16 de agosto tienes una cita con el ahorro y lo local!

Ven a las Agroferias del IMA y aprovecha productos frescos, de calidad y a precios accesibles. 🧅🍍🥔

📍 Consulta aquí las sedes

🕗 Inicio: 8:00 a.m.

✅ Bolsa reutilizable | ✅ Cédula en mano#ConPasoFirme pic.twitter.com/b53HkIQm7m — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 14, 2025

El IMA recomienda a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

En estas jornadas, los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica como verduras, legumbres, frutas, huevos, aceite, café, pastas, granos, atún y azúcar, entre otros.