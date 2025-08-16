Panamá, 16 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Instituto de Mercadeo Agropecuario

    Agroferias del IMA: calendario para el sábado 16 de agosto de 2025

    Getzalette Reyes
    Agroferia del IMA realizada en El Palmar de Barú, Chiriquí. Imagen tomada de @IMA_Pma

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas agroferias este sábado 16 de agosto de 2025 en distintas provincias del país.

    Las actividades se desarrollarán desde las 8:00 a.m. en los siguientes puntos:

    • Chiriquí: terrenos de la feria, distrito de David.

    • Panamá: comunidades de las islas de Otoque Oriente y Occidente, distrito de Taboga.

    • Los Santos: predios de la Cooperativa Avance R.L. (a un costado de la policía), corregimiento de La Villa de Los Santos.

    El IMA recomienda a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

    En estas jornadas, los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica como verduras, legumbres, frutas, huevos, aceite, café, pastas, granos, atún y azúcar, entre otros.

    Getzalette Reyes

    Portadista


