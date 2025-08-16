Agroferias del IMA: calendario para el sábado 16 de agosto de 2025

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas agroferias este sábado 16 de agosto de 2025 en distintas provincias del país.
Las actividades se desarrollarán desde las 8:00 a.m. en los siguientes puntos:
Chiriquí: terrenos de la feria, distrito de David.
Panamá: comunidades de las islas de Otoque Oriente y Occidente, distrito de Taboga.
Los Santos: predios de la Cooperativa Avance R.L. (a un costado de la policía), corregimiento de La Villa de Los Santos.
El IMA recomienda a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.
En estas jornadas, los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica como verduras, legumbres, frutas, huevos, aceite, café, pastas, granos, atún y azúcar, entre otros.