Agroferias del IMA: calendario y lugares de venta para el lunes 29 y martes 30 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa con las Agroferias a nivel nacional para este lunes 29 y martes 30 de septiembre.
Es importante recordar que los consumidores deben presentar su cédula de identidad al momento de realizar compras de productos.
Las Agroferias estarán disponibles al público a partir de las 8:00 a.m.
Lunes 29 de septiembre
Panamá Oeste: Casa local de Tres Hermanas, corregimiento de Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.
Martes 30 de septiembre
Herrera: Parque de la playa El Agallito, distrito de Chitré.
Panamá Oeste: Parque San Nicolás de Bari, distrito de Arraiján.
Darién: Casa Comunal de Garachiné, distrito de Chepigana.
Colón: Sala Comunal de Coclesito, corregimiento de San José del General, distrito de Omar Torrijos.
Panamá: Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.
Los Santos: Parque de Macaracas, distrito de Macaracas.
Coclé: Casa Comunal de Candelaria, corregimiento de Río Grande, distrito de Penonomé.
Chiriquí: Cancha del Alba, corregimiento de David Este, distrito de David.
Panamá Este: Agencia del IMA, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.
Veraguas: Cancha municipal de La Mesa, corregimiento de La Mesa cabecera.
