Panamá, 28 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Productos agropecuarios

    Agroferias del IMA: calendario y lugares de venta para el lunes 29 y martes 30 de septiembre

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias del IMA: calendario y lugares de venta para el lunes 29 y martes 30 de septiembre
    Las Agroferias están abiertas desde las 8:00 a.m.

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa con las Agroferias a nivel nacional para este lunes 29 y martes 30 de septiembre.

    Es importante recordar que los consumidores deben presentar su cédula de identidad al momento de realizar compras de productos.

    Las Agroferias estarán disponibles al público a partir de las 8:00 a.m.

    Lunes 29 de septiembre

    Panamá Oeste: Casa local de Tres Hermanas, corregimiento de Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.

    Martes 30 de septiembre

    Herrera: Parque de la playa El Agallito, distrito de Chitré.

    Panamá Oeste: Parque San Nicolás de Bari, distrito de Arraiján.

    Darién: Casa Comunal de Garachiné, distrito de Chepigana.

    Colón: Sala Comunal de Coclesito, corregimiento de San José del General, distrito de Omar Torrijos.

    Panamá: Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

    Los Santos: Parque de Macaracas, distrito de Macaracas.

    Coclé: Casa Comunal de Candelaria, corregimiento de Río Grande, distrito de Penonomé.

    Chiriquí: Cancha del Alba, corregimiento de David Este, distrito de David.

    Panamá Este: Agencia del IMA, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.

    Veraguas: Cancha municipal de La Mesa, corregimiento de La Mesa cabecera.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este viernes 26 de septiembre. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • CSJ desestima amparo de Asoprof contra retención de salarios a educadores. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu. Leer más
    • DGI suspende RUC a 30,500 empresas por inconsistencias. Leer más
    • Punto de venta de Agroferias del IMA para este sábado 27 de septiembre. Leer más