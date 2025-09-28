Agroferias del IMA: calendario y lugares de venta para el lunes 29 y martes 30 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa con las Agroferias a nivel nacional para este lunes 29 y martes 30 de septiembre.

Es importante recordar que los consumidores deben presentar su cédula de identidad al momento de realizar compras de productos.

Las Agroferias estarán disponibles al público a partir de las 8:00 a.m.

Lunes 29 de septiembre

Panamá Oeste: Casa local de Tres Hermanas, corregimiento de Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.

Martes 30 de septiembre

Herrera: Parque de la playa El Agallito, distrito de Chitré.

Panamá Oeste: Parque San Nicolás de Bari, distrito de Arraiján.

Darién: Casa Comunal de Garachiné, distrito de Chepigana.

Colón: Sala Comunal de Coclesito, corregimiento de San José del General, distrito de Omar Torrijos.

Panamá: Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

Los Santos: Parque de Macaracas, distrito de Macaracas.

Coclé: Casa Comunal de Candelaria, corregimiento de Río Grande, distrito de Penonomé.

Chiriquí: Cancha del Alba, corregimiento de David Este, distrito de David.

Panamá Este: Agencia del IMA, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.

Veraguas: Cancha municipal de La Mesa, corregimiento de La Mesa cabecera.