Panamá, 25 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Productos agrícolas

    Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este viernes 26 de septiembre

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este viernes 26 de septiembre
    El IMA tiene programado realziar Agroferias los días viernes y sábado. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó el calendario y puntos de venta de las Agroferias para lo que resta de la semana.

    De acuerdo con la entidad, este viernes 26 de septiembre habrá puestos de venta de productos agropecuarios en al menos nueve provincias.

    Se reitera a los consumidores presentar la cédula de identidad para adquirir los diferentes productos y los puntos de venta estarán funcionando desde las 8:00 a.m.

    Herrera: Terrenos de la escuela de Cerro de Paja, corregimiento de El Tijera, distrito Ocú.

    Los Santos: Junta Comunal de Agua Buena, distrito de Los Santos.

    Panamá Este: comunidad de El Valle (La Unión) corregimiento de Chinina, distrito de Chepo.

    Coclé: Casa local de La Soledad, corregimiento La Pava, distrito de Olá.

    Darién: Plaza Zapallal, distrito de Santa Fe.

    Panamá Oeste: parque de la barriada La Reyna, vía a Puerto Vacamonte, corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

    Colón: Predios de la Junta Comunal, diagonal al parque La Concha, corregimiento de Barrio Norte, distrito de Colón.

    Panamá: Predios de la Junta Comunal de Curundú, distrito de Panamá.

    Chiriquí: Parque central de Boquerón, distrito de Boquerón.

    Cancha Comunal de Jacu, distrito de Bugaba.

    Veraguas: Instituto Nacional de Agricultura, corregimiento Santiago Este, distrito de Santiago.

    Cancha del corregimiento de El Higo, distrito de La Mesa.

    Para el sábado 27 de septiembre habrá una Agroferia en la provincia de Panamá, predios de la Junta Comunal de Las Garzas.

    Portadista


