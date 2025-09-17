Agroferias del IMA: dónde comprar este jueves 18 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) siguen este jueves 18 de septiembre en diferentes provincias, con la venta de productos de la canasta básica de alimentos.

En los diferentes puntos de venta, los consumidores pueden adquirir arroz, entre otros granos, verduras, mariscos, carne de cerdo y pollo, entre otros.

Panamá Oeste: Parque local de Cáceres, corregimiento de Arraiján cabecera, distrito de Arraiján.

Chiriquí: Cancha Comunal de Las Mercedes, Nuevo México, distrito de Alanje.

Los Santos: Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos.

Herrera: InfoPlaza de El Nazal, corregimiento de Quebrada del Rosario, distrito de Las Minas.

Panamá: Boca La Caja, estacionamientos del CAI, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

Coclé: Casa Cultural de Vista Hermosa, corregimiento de Cañaveral, distrito de Penonomé.

Darién: Cancha de la escuela del Tamarindo, distrito de Santa Fe.

Colón: Diagonal al estadio Mariano Bula de Colón, corregimiento de Barrio Sur.

Veraguas: Casa Comunal de Cerro Plata, distrito de Cañazas.

Panamá Este: Policentro de Chepo, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.

Los puestos de venta estarán abiertos al público a partir de las 8:00 a.m.