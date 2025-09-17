Panamá, 17 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Puntos de venta

    Agroferias del IMA: dónde comprar este jueves 18 de septiembre

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias del IMA: dónde comprar este jueves 18 de septiembre
    Agroferias del IMA. Tomada de X

    Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) siguen este jueves 18 de septiembre en diferentes provincias, con la venta de productos de la canasta básica de alimentos.

    En los diferentes puntos de venta, los consumidores pueden adquirir arroz, entre otros granos, verduras, mariscos, carne de cerdo y pollo, entre otros.

    Panamá Oeste: Parque local de Cáceres, corregimiento de Arraiján cabecera, distrito de Arraiján.

    Chiriquí: Cancha Comunal de Las Mercedes, Nuevo México, distrito de Alanje.

    Los Santos: Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos.

    Herrera: InfoPlaza de El Nazal, corregimiento de Quebrada del Rosario, distrito de Las Minas.

    Panamá: Boca La Caja, estacionamientos del CAI, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

    Coclé: Casa Cultural de Vista Hermosa, corregimiento de Cañaveral, distrito de Penonomé.

    Darién: Cancha de la escuela del Tamarindo, distrito de Santa Fe.

    Colón: Diagonal al estadio Mariano Bula de Colón, corregimiento de Barrio Sur.

    Veraguas: Casa Comunal de Cerro Plata, distrito de Cañazas.

    Panamá Este: Policentro de Chepo, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.

    Los puestos de venta estarán abiertos al público a partir de las 8:00 a.m.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • La Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Leer más
    • El mismo contratista del hospital de mascotas se adjudicaría los trabajos de la villa diplomática. Leer más
    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más