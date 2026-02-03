Agroferias del IMA: dónde comprar este miércoles 4 de febrero

En las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), los consumidores pueden adquirir diferentes productos a precios módicos, entre los cuales está el arroz, uno de los más pedidos.

Para este miércoles, 4 de febrero, el IMA confirmó los lugares de venta en al menos cinco regiones del país.

Se recuerda que los consumidores deben presentar la cédula de identidad y portar bolsas reutilizables. Los puntos de venta de las Agroferias están abiertos a partir de las 8:00 a.m.

Miércoles 4 de febrero

Los Santos: Junta Comunal de Llano Abajo, distrito de Guararé.

Chiriquí: rancho en Isla Sevilla, distrito de David.

Panamá Este: Bethel y Pueblo Nuevo de El Llano, distrito de Chepo.

Veraguas: cancha techada de Loma de Quebro, distrito de Mariato.

Casa comunal de La Misericordia, corregimiento de San José, en Cañazas.

Panamá Oeste: casa cultural de Punta Chame, distrito de Chame.