Agroferias del IMA: dónde comprar este miércoles 4 de febrero

En las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), los consumidores pueden adquirir diferentes productos a precios módicos, entre los cuales está el arroz, uno de los más pedidos.
Para este miércoles, 4 de febrero, el IMA confirmó los lugares de venta en al menos cinco regiones del país.
Se recuerda que los consumidores deben presentar la cédula de identidad y portar bolsas reutilizables. Los puntos de venta de las Agroferias están abiertos a partir de las 8:00 a.m.
Miércoles 4 de febrero
Los Santos: Junta Comunal de Llano Abajo, distrito de Guararé.
Chiriquí: rancho en Isla Sevilla, distrito de David.
Panamá Este: Bethel y Pueblo Nuevo de El Llano, distrito de Chepo.
Veraguas: cancha techada de Loma de Quebro, distrito de Mariato.
Casa comunal de La Misericordia, corregimiento de San José, en Cañazas.
Panamá Oeste: casa cultural de Punta Chame, distrito de Chame.