Panamá, 03 de febrero del 2026

    Agroferias del IMA: dónde comprar este miércoles 4 de febrero

    Henry Cárdenas P.
    Las Agroferias del IMA están operativas desde las 8:00 a.m.

    En las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), los consumidores pueden adquirir diferentes productos a precios módicos, entre los cuales está el arroz, uno de los más pedidos.

    Para este miércoles, 4 de febrero, el IMA confirmó los lugares de venta en al menos cinco regiones del país.

    Se recuerda que los consumidores deben presentar la cédula de identidad y portar bolsas reutilizables. Los puntos de venta de las Agroferias están abiertos a partir de las 8:00 a.m.

    Miércoles 4 de febrero

    Los Santos: Junta Comunal de Llano Abajo, distrito de Guararé.

    Chiriquí: rancho en Isla Sevilla, distrito de David.

    Panamá Este: Bethel y Pueblo Nuevo de El Llano, distrito de Chepo.

    Veraguas: cancha techada de Loma de Quebro, distrito de Mariato.

    Casa comunal de La Misericordia, corregimiento de San José, en Cañazas.

    Panamá Oeste: casa cultural de Punta Chame, distrito de Chame.

