Agroferias del IMA: dónde y cuándo comprar este lunes 15 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) tiene programado para este lunes 15 de septiembre Agroferias con diversos productos en al menos tres provincias.

De acuerdo con la entidad, para este lunes los consumidores podrán comprar en los siguientes puntos:

Coclé: Parque 15 de enero, corregimiento de Antón cabecera.

Panamá: estacionamientos de Grupo Chung, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

Los Santos: Junta Comunal de La Tronosa, distrito de Tonosí.

Las Agroferias estarán operativas a partir de las 8:00 a.m. y se les reitera a los consumidores presentar la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables.